Duda Cardim Depois do luto, Augusto Paz decide celebrar a vida em desfile dramático

“Como vocês querem que seja o funeral de vocês?” Essa questão, que surgiu na cabeça de Augusto Paz , foi a responsável por dar início à criação de sua coleção original. Nesta quinta-feira (16), o estilista da marca homônima apresentou seu primeiro desfile em um casarão em São Paulo. Sob o título de Aqui Jaz Augusto Paz , 22 looks inéditos cruzaram a passarela.

“A coleção surgiu de uma morte . Uma grande amiga minha que faleceu de uma maneira muito repentina. Ela era a alma da festa e em dois meses diagnóstico de leucemia, infecção hospitalar e acabou. Na realidade, eu acho que é até um exercício meio ingênuo da minha parte de de querer rir um pouco da cara da morte e de querer transformar esse esse ritual que é tão pesado em em alguma coisa que trouxesse alegria”, revelou Augusto em entrevista à CAPRICHO.

Dessa vivência, veio a pergunta inicial para o estilista que decide então celebrar a vida. Com o pedido de que se vestissem à altura no seu velório, Augusto Paz cria personagens icônicos que gostaria que marcassem presença.

Entre eles, uma mulher fatal, uma interesseira e uma menina super jovem que são apresentadas com vestidos vermelhos com fendas, chapéus estruturados e vestidos cor-de-rosa com saia balonê.

O momento se torna ainda mais importante ao estilista que, por trabalhar com produção sob medida em seu ateliê no Conjunto Nacional na Avenida Paulista, cria pela primeira vez um mostruário que possibilita que suas clientes experimentem as roupas e se inspirem nos modelos.

Para falar de morte, nada mais justo que valorizar aquilo que nos trouxe à vida. Augusto Paz resgata sua ancestralidade espanhola em detalhes das peças e nas comidas servidas durante o evento, convidando seu público a se conectar com sua vivência.

“Minha família é do sul da Espanha e justamente quando nos deparamos com a morte, queremos passar a vida à limpo e foi mais ou menos o exercício que eu fiz aqui. Eu fui pesquisar muito das referências da vestimenta espanhola. Temos reinterpretações do traje de flamenca, saias muito amplas com esses copinhos que parecem uma pétala de cravo e aplicações nos trajes de luzes dos toureiros no formato de crisantemo feito no crochê”, explicou o estilista.

Seja de forma literal ou subjetiva, Augusto Paz encontra beleza e drama ao lidar com o luto. Suas personagens irônicas são identificadas por trajes enquanto as modelos desfilam pela passarela criando um ambiente de puro orgulho da primeira coleção do estilista, que é aplaudido de pé por seu público.