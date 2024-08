DA REDAÇÃO Conheça ‘Menina da Bota’, jovem do interior de Minas Gerais que viralizou

É bem provável que você tenha ouvido falar da Menina da Bota nos últimos tempos. Com uma dança única, um ritmo contagiante e uma humildade e carisma sem igual, a Menina da Bota, ou Maria José Mendes, conquistou uma legião de fãs que aguardam pelo próximo vídeo publicado com ansiedade.

Neles, ela aparece, em geral, ao lado do irmão, Waninho do Forró, quem toca as músicas e instrumentaliza as letras que ela canta! Além das coreografias implacáveis, ela também aparece cantando em diversos vídeos.

Uma de suas músicas autorais, em parceria com a Belinha do Forró e Isadora, foi responsável por atrair ainda mais o público e aumentar não só os seguidores, mas também as visualizações.





A visibilidade ganhada a partir dos vídeos tem sido fundamental para transformar a vida da Menina da Bota e também de seus familiares. Moradores da zona rural de Setubinha, interior de Minas Gerais, a família da Menina da Bota parece muito humilde e simples, e, desde o início do reconhecimento do seu talento, algumas marcas já os ajudaram com itens ou serviços.

O mais recente, por exemplo, é o conserto dos dentes da Menina, que precisarão ser retirados e substituídos por um implante. Nos vídeos em parceria com a dentista que providenciou o tratamento, a Menina conta como esse procedimento era um sonho em sua vida. Ela também já fez parceria com lojas de botas e com restaurantes, onde pode levar a família para aproveitar a refeição.

A família, que inclui ela, dois irmãos, duas irmãs e os pais, vivem em uma casa simples na zona rural que era coberta de palha, mas que hoje já tem telha. A menina já declarou nas redes como seu maior sonho é dar uma casa para sua mãe e ajudar sua família.