Duda Cardim Batom cor-de-rosa ~polêmico~ de 2010 está de volta e divide opiniões

icônico batom Snob da MAC , que marcou gerações com seu tom frio de cor-de-rosa, está de volta! Lançado originalmente nos anos 2000 , o produto se tornou símbolo de estilo e era o queridinho das maiores celebridades em 2010. Agora, ele retorna com a mesma essência polêmica que fez sucesso entre as fashionistas.

Ame ou odeie, a grande tendência da década de 2010 retornou para dividir opiniões. Acostumadas com tons mais quentes nos lábios, o rosa claro do batom Snob da MAC gera estranheza a quem olha. E isso não é de hoje, viu? Mesmo sendo adorado por famosas como Nicki Minaj e Rihanna , ele já causava incômodo na época.

Analisando mais a fundo, o mais diferente do Snob é o fundo frio bem puxado para o lilás. Além de não ser o que costumamos ver no dia a dia, também não entra em harmonia com peles com fundo quente ou amarelado, mesmo as com subtom frio, a cor está longe de ser natural.

Como toda tendência está propícia a voltar, algumas pessoas já previam que o produto poderia fazer sucesso novamente. Alguns influenciadores inclusive testaram o batom em busca de um jeito mais atualizado de usá-lo na maquiagem.