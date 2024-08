Andréa Martinelli Alguém já te perguntou como é ser jovem em um mundo em colapso?

E

xistiu um tempo em que ditar padrões era a regra máxima: “ame desse jeito”, “estude assim”, “se vista de tal maneira”, “como você pode fazer ele (ou ela) se interessar por você?”, “usar listras engorda”, entre outras que valem a pena ficar no passado. E, ok, sabemos que os padrões seguem se reinventando – alô, micro-tendências nas redes sociais ?. Mas existem oportunidades de construir outro caminho.

Você pode, sim, ser o que você quiser. Namorar quem quiser. Se vestir da forma que se sentir confortável. Usar a maquiagem que mais gosta. A voz é sua e é hora de usar. Foi assim em agosto de 2023, quando apresentamos para vocês, nossos leitores e leitoras, o novo momento editorial da CAPRICHO e retomamos as edições digitais (sim, já faz um ano!).

E, agora, esse momento se consolida em uma nova capa com a Galera CAPRICHO de 2024, o nosso grupo de leitores-colaboradores tão especial, representando uma juventude diversa, que prefere escolher pela autenticidade e, mais do que isso, criar espaços de conexão que alimentem esse desejo tão nosso.

Afinal, todos querem saber sobre a tal da Geração Z, né? Você certamente já deve ter percebido. Muito se discute sobre a relação da nossa galera com o trabalho, o comportamento nas redes sociais e a visão de futuro. Mas, me diz, alguém já te perguntou como é ser jovem e transitar em um mundo em colapso?

Muitas vezes, os gens Z não são convidados para o próprio debate, que tenta definir quem eles são e o que pensam. E, sim, os jovens querem ser ouvidos; querem eles mesmos se apresentarem ao mundo. Aqui na CAPRICHO, isso é possível. E é sobre isso que a repórter Juliana Morales conversou com as nossas estrelas de capa – em um quase-dossiê sobre juventude, desobediência e planos de futuro.

E, bem, sabe quem mais tem planos de futuro? Ela, uma das nossas artistas mais amadas: Liniker . Ela vai lançar um novo projeto e nos convidou para ver de pertinho as gravações do novo clipe. Nas próximas páginas, o estagiário Arthur Ferreira, que conversou com ela sobre o “momento mais pop” de sua carreira, te conta como a artista se tornou dona de sua própria narrativa – como pessoa, e na música.

Além disso, temos tudo o que vocês mais gostam: Artista do Mês, Estamos Obcecadas – e ambos envolvem mulheres nas Olimpíadas de Paris e Rebeca Andrade por motivos de, sim! – CH Charts e, claro, um teste. Vem comemorar esse um ano com a gente? Esperamos que vocês gostem. <3

Um beijo,

Déa

