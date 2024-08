Gustavo Balducci Acidente com Suga, do BTS, é lição sobre fake news e união entre os fãs

Após sofrer um acidente de trânsito no dia 6 de agosto enquanto dirigia seu patinete elétrico, Suga , do BTS , viu seu nome ser envolvido em uma série de notícias falsas e infundadas amplamente divulgadas pela mídia sul-coreana.

A situação se agravou porque o cantor foi pego alcoolizado e teve que responder à polícia. “Lamento profundamente e peço desculpas por ter que vir até vocês com uma notícia decepcionante. Andei de patinete elétrico para casa após beber em um jantar” , explicou Suga logo após o ocorrido.

“Enquanto estacionava na entrada da minha casa, caí sozinho e, como resultado do teste do bafômetro realizado por um policial próximo, minha licença foi suspensa e uma multa foi aplicada. Ninguém se feriu nem houve danos a instalações durante o processo, mas isso é minha responsabilidade” , completou ele.

Mas a explicação e o pedido de desculpas não foram suficientes. Emissoras como a JTBC e outros grandes portais de notícias da Coreia do Sul espalharam vídeos e informações falsas sobre o caso. Nas redes sociais, uma verdadeira guerra entre fandoms se formou em meio às acusações. Coroas de flores, tipicamente usadas em funerais, contendo mensagens pedindo a expulsão do integrante do grupo de k-pop chegaram a ser enviadas à sede da Big Hit.

Flower wreaths demanding Suga's withdrawal arrive in front of HYBE https://t.co/P9aId02VLw pic.twitter.com/UZNT0DI9rI — pannchoa (@pannchoa) August 13, 2024

O ARMY, fandom do BTS, rapidamente saiu em defesa do cantor, que atualmente está cumprindo o alistamento militar obrigatório. Hashtags como #BTSisSeven e #SugaStays tomaram conta do X, o antigo Twitter, nos últimos dias. “Sejam fortes e continuem denunciando, enviamos emails e assinamos as petições. Vamos usar nossa voz e força nesse momento” , escreveu a página Army Help The Planet .

Foi somente na quarta-feira, dia 14, que uma nova gravação de câmeras de segurança, dessa vez divulgada pela TV CHOSUN , mostrou a verdade. Nas imagens, Suga aparece dirigindo seu patinete lentamente e cai no chão pouco depois de fazer uma curva para entrar no condomínio onde mora. Ele também estava usando capacete.

Pedido de desculpas da JTBC por divulgar informações erradas sobre o Yoongi: "Nós relatamos o incidente recente do membro do BTS, Suga. Uma filmagem de CCTV de uma pessoa andando em uma scooter elétrica foi ao ar, e uma investigação policial [+] pic.twitter.com/fUT9CAAIBL — Universo Bangtan ⁷ (@UniversBTS_) August 16, 2024

A pressão dos fãs fez com que a JTBC transmitisse um comunicado se desculpando pela confusão e as matérias publicadas já estão sendo retiradas do ar. A lição que fica é que a falta de apuração das informações pode ser muito perigosa, assim como a disseminação dessas notícias falsas.