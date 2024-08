Arthur Ferreira Princesa Adormecida: Paula Pimenta e elenco revelam bastidores do filme

A

adaptação cinematográfica de Princesa Adormecida traz às telas uma releitura moderna do clássico conto de fadas, protagonizada por Pietra Quintela e com participação especial de Maisa Silva . Baseado no livro homônimo da série Princesas Modernas de Paula Pimenta , o filme chega nesta quinta-feira (15/8) nos cinemas e promete conquistar tanto os leitores da autora quanto novos espectadores.

Durante uma entrevista exclusiva para a CAPRICHO , Paula Pimenta compartilhou sua emoção ao ver mais uma de suas criações ganhar vida nas telonas. “Eu estou muito feliz de ver mais um livro ganhando as telas. Quem é leitor dos livros, eu tenho certeza que vai gostar. Quem não é leitor, também vai gostar porque a história está linda e emocionante ”, comentou a autora.

A história acompanha Rosa, criada por três tios que a protegem a todo custo sem que ela entenda muito o motivo de tanto cuidado. Passando os seus dias em um colégio interno, ela sonha em viver com liberdade e ter independência. Mas, ao completar 15 anos, ela descobre ser uma princesa de um país distante e, por isso, sua vida pode estar em perigo.

Ela descobre que o conto que escuta desde pequena sobre uma menina chamada Áurea é, na verdade, sua própria história, com vários elementos que só acreditava existir nos livros, incluindo uma vilã em busca de seu paradeiro para executar sua vingança.

Eu admiro muito o quanto a Rosa é sonhadora e quer ir atrás dos sonhos dela. Ela sabe o que quer da vida, é muito independente. É uma princesa totalmente modernizada Pietra Quintela sobre Rosa, sua personagem em "Princesa Adormecida"

Continua após a publicidade

Para Pietra Quintela, que interpreta a protagonista, fazer parte desse universo foi um marco em sua carreira. “Foi uma honra dar vida a uma das princesas da Paula e entrar no universo dos livros dela porque eu sempre fui uma grande fã dos livros dela”, declarou. “Além disso, essa é a minha primeira vez como protagonista, então com certeza é uma das personagens mais especiais que eu já fiz e vai ficar para sempre no meu coração,” compartilhou a atriz.

No filme, Lívia Silva interpreta Clara, a melhor amiga e confidente de Rosa. A estrela, que já trabalhou em uma adaptação de Paula Pimenta em Um Ano Inesquecível: Primavera , destacou a importância da amizade entre as personagens e a química existente entre ela e Pietra. “No set a gente só se preocupava com o texto, porque a química entre elas a gente já fazia dar certo”, explicou.

“A Clara é a idealização da liberdade para a Rosa, né? Ela é uma pessoa muito livre, ela fala o que pensa e é muito espontânea,” continuou a atriz, revelando que a conexão entre as personagens foi um reflexo da amizade real fora das telas.

Durante as gravações, Pietra e Lívia tiveram que enfrentar o desafio de falar algumas frases em francês, uma língua que ambas desconheciam antes do filme. Pietra confessou que não sabia nada do idioma e que tudo foi aprendido especialmente para as cenas. “Eu sempre achei a língua muito bonita e a gente fez algumas aulas. A pronúncia é muito diferente, então tem algumas palavras meio puxadas. Eu ria muito de imitar os sons. No final deu tudo certo”, pontuou.

Continua após a publicidade

A adaptação de Princesa Adormecida é a segunda da série Princesas Modernas a chegar ao cinema. Antes veio Cinderela Pop *, que ganhou vida na atuação de Maisa em 2019. Ah, e a atriz está de volta no novo filme para uma participação mais do que especial da Cinderela, viu?

“Essa história é muito interessante porque ela tem uma intercessão com Cinderela Pop. A Cíntia, que é a personagem da Cinderela, aparece aqui também. Então foi bem legal a gente ter conseguido a participação da Maísa. Ficou bem igual ao livro, quando as duas princesas se encontram”, comentou a autora.

Paula Pimenta também já adiantou que a terceira adaptação do projeto, para o livro Princesas das Águas *, também está a caminho: “A gente já está em pré-produção, pensando no elenco e no roteiro. Acho que pode ser que seja filmado no ano que vem, estamos trabalhando para isso.”

*As vendas realizadas através dos links neste conteúdo podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril