Anny Caroline Guerrera Outer Banks: 4ª temporada ganha vídeo com spoiler de data de estreia

ogues 4 life! Nesta quinta-feira (15/8), a Netflix liberou um vídeo inédito da 4ª temporada de Outer Banks . Na última temporada, descobrimos que John B. e Sarah inauguraram uma loja de surf e parece que o grupo de amigos está investindo na divulgação do novo negócio.

No trecho liberado pela plataforma de streaming, Chase Stokes , Madelyn Cline , Madison Bailey , Rudy Pankow , Jonathan Daviss e Carlacia Grant aparecem como John B., Sarah, Kiara, JJ, Pope e Cleo, respectivamente. Os amigos parecem estar produzindo um comercial caseiro do novo investimento e, ao fim do vídeo, é revelado que novidades estão chegando “neste outono”.

Nos Estados Unidos, a estação se passa entre setembro e novembro, indicando que os novos episódios da série estreiam ainda no segundo semestre deste ano. Confira:

UMA LOJA DE SURF DE POGUES PARA POGUES. Ansiosa pra 4ª temporada de Outer Banks. pic.twitter.com/jpBHk6mk50 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 15, 2024

4ª temporada

(Atenção, spoilers da 3ª temporada de OBX a seguir)

Vale lembrar que, no fim da 3ª temporada, os pogues finalmente vencem e conseguem sair de El Dorado com o ouro, revelando a descoberta da cidade perdida ao mundo. Na festa de homenagem, John B., Sarah, JJ, Kiara, Pope e Cleo são surpreendidos pela visita de um misterioso homem.

Ele informa aos jovens que também está em busca de um tesouro perdido e logo pensou no grupo para ajudá-lo. Para isso, ele entrega um antigo manuscrito, que é descrito como o diário de bordo do navio que pertencia ao famoso pirata Barba Negra. Será que eles partirão em busca de outro naufrágio após terem investigado o Royal Merchant?

O episódio também termina depois de um salto temporal de 18 meses, que mostra que os pogues estão bem e John B. cita como as coisas estão até “normais” demais em OBX. O personagem revela que ele e Sarah inauguraram uma loja de surf, JJ comprou um barco, Kiara está salvando tartarugas, Pope vai para faculdade…

A 4ª temporada de Outer Banks estreia entre setembro e novembro deste ano.