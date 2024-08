DA REDAÇÃO Lady Gaga e Bruno Mars anunciam parceria na música Die With a Smile

Temos novidades musicais de Lady Gaga e Bruno Mars . Nesta quinta-feira (15/8), os cantores anunciaram a parceria Die With A Smile , um dueto que já era muito especulado pelos fãs. No Brasil, a parceria será lançada na madrugada desta sexta-feira, 1h da manhã no horário de Brasília.

A notícia do dueto foi publicada nas redes sociais dos artistas e, além da música, um videoclipe também será lançado para divulgar o single.

As especulações de uma colaboração entre Gaga e Mars começou quando o Hits Daily Double (HDD) adiantou que os artistas estavam preparando um lançamento especial em conjunto. “Há rumores de que os titãs se uniram em uma música chamada Die With a Smile, que supostamente deve ser lançada em algum momento deste mês. Nada está confirmado, mas já estamos dançando”, revelou a plataforma.

Na última terça-feira (13/8), Lady Gaga publicou um vídeo em que toca piano enquanto usa uma camiseta com o rosto de Bruno Mars estampado. A postagem misteriosa aumentou ainda mais as teorias sobre a possível colaboração e o artista aproveitou a repercussão para republicar o trecho.

O single de Mars e Gaga será um lançamento avulso antes da divulgação do sétimo álbum de estúdio da cantora. Recentemente, ela chegou a mostrar prévias de seu novo projeto para alguns fãs que ficaram a aguardando do lado de fora do hotel em que ela estava hospedada em Paris, durante os Jogos Olímpicos de Paris.

Dentro do carro, Gaga exibiu seu notebook para revelar um pouco dos instrumentais de duas músicas de seu novo projeto. E é claro que todo mundo foi à loucura.

As 2 prévias divulgadas por Lady Gaga AGORA EM MELHOR QUALIDADE. LG7 IS COMING pic.twitter.com/LYo9M0rmWM — RDT Lady Gaga | Fan page (@RDTLadyGaga) July 28, 2024

Die With a Smile será lançada no Brasil na madrugada desta sexta-feira (16/8).