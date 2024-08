Juliana Morales Em comemoração de 1 ano de SUPER, fãs do Jão exaltam importância do álbum

o dia 14 de agosto de 2023, o cantor Jão lançava ‘SUPER’, um álbum que rapidamente conquistou os corações dos fãs e marcou um momento significativo em sua carreira. Com composições pessoais e um som inovador, o trabalho consolidou o artista de Américo Brasiliense como uma das vozes mais influentes da música pop brasileira atual.

Com 8,5 milhões de streams em 24 horas, o histórico projeto se tornou a maior estreia de um álbum na história do Spotify Brasil. Com aproximadamente 49 milhões de reais, em 11 shows, a “superturnê” se tornou a segunda tour com maior arrecadação.

Mas o álbum vai além dos números, SUPER é sobre viver algo novo, superar antigos medos, e dar oportunidades a sonhos. O álbum também destacou o crescimento artístico de Jão, que passou a experimentar novas sonoridades e a explorar temas mais complexos, como a vulnerabilidade e a autoaceitação.

Eu, que sou fã, também vi muita coisa mudar em um ano. T antos sonhos foram realizados – inclusive, o meu de poder ir a um show do cantor, tantas pessoas deixadas para trás, tantas pessoas assumindo papéis mais importantes. SUPER é mais do que um álbum histórico, é um marco em nossas vidas.



Essa não é uma visão única minha. Conversei com a Juliana Andrade, mais conhecida nas redes como “Juju do Jão”, e ela me contou também o quanto este último trabalho de Jão é especial. “Pra mim, SUPER significa uma explosão de sentimentos. Amizades formadas, encontros e reencontros que com certeza me marcaram pra vida toda”, diz a fã que acompanha Jão desde o começo da carreira, em 2018.

Pelo sucesso do álbum, e como recompensa aos fãs, o cantor lançou também, a versão deluxe do álbum: SUPERNOVA. A novidade foi anunciada no dia 1 de julho durante sua turnê no Rio de Janeiro. Com certeza, foi mais um marco histórico da era SUPER.

O fã Kaio Léo contou ao Blog da Galera que o álbum se tornou a trilha sonora para seus momentos de superações pessoais, e também o fez entender que, assim como o cantor, ele também pode ser mais forte mesmo quando tudo parece estar desmoronando.

“SUPER foi como um divisor de águas na minha vida, pois foi justo na audição que eu descobri que tinha sido traído. Cada faixa pareceu tocar em algo que eu estava vivendo ou sentindo, como se ele estivesse falando diretamente para mim. Esse álbum me ajudou a enxergar a força que eu tinha dentro de mim, mesmo nos momentos mais difíceis”, conta.



Kaio diz que as músicas lhe fizeram refletir sobre o que significa recomeçar, sobre abraçar as mudanças, e, acima de tudo, sobre encontrar minha própria voz em meio ao caos. “Foi como se João Vitor pegasse todas aquelas emoções intensas que eu não conseguia expressar e as transformasse em algo poderoso e libertador”, completa.

O último show dessa era do Jão, intitulado “Uma Noite de Supernova”, está marcado para 18 de janeiro de 2025, no Allianz Parque, em São Paulo, mesmo local onde a turnê começou. É a conclusão de quatro elementos (fogo, ar, água e terra) que foram crescendo ao longo do tempo, assim como a concretização de um sonho desejado por muitos anos por um artista e sua equipe.

SUPER é um álbum que levarei sempre comigo. E já sinto saudades.