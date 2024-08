Juliana Morales 6 coisas que aprendemos quando ficamos solteiras por muito tempo

or mais que muita gente insista em ver de forma negativa, ficar solteira por bastante tempo não é um problema . Pelo contrário. A solteirice pode ser uma oportunidade incrível de viver diferentes experiências e de mergulhar no autoconhecimento. Aproveitá-la vai muito além de ter muitos contatinhos; é se preencher de você mesmo, ressignificar ideias sobre relacionamento, solidão e amor , e o mais importante: ser feliz.

Por isso, neste Dia do Solteiro , comemorado em 15 de agosto no Brasil , compilamos aqui neste texto ensinamentos importantes que adquirimos em anos de solteirice. Talvez você se identifique com a maioria deles ou então eles te ajudem a olhar para essa fase de um jeito mais especial. Vamos lá!

Depois de muito tempo solteira, aprendemos…

Que ser solteira não significa ser amarga

Ainda há quem acredite que só existem dois tipos de pessoas solteiras: as que são desesperadas para encontrar um amor ou aquelas totalmente desapegadas que chegam a ser amargas. Essa é uma ideia bem equivocada, que na maioria das vezes carrega uma boa dose de machismo, já que as mulheres são as maiores vítimas desse tipo de comentário.

O amor romântico não deve ser visto como uma meta a ser alcançada a todo custo e por todo mundo. Tem pessoas que não querem se relacionar e isso não significa que elas não experimentam sentimentos e carinhos. Afinal, existem diversas formas de amor, além do romântico. Assim como não devemos achar que uma pessoa que namora não pode ser mais solitária e ter seus momentos sozinha, certo?

Lembre-se: o seu status de relacionamento, solteira, namorando, casada, não define quem você é, seus gostos e suas características.

Que cada um tem seu jeito de curtir a solteirice

Você já deve ter ouvido comparações em relação a forma que você aproveita a vida quando está solteira. Algumas pessoas são criticadas porque saem muito, ficam com várias pessoas, já outras pessoas acham ruim quando um(a) solteiro(a) prefere ter uma vida mais tranquila, sem investir em contatinhos. Parem, né?

Cada um tem seu jeito de viver a sua liberdade, sem relacionamento, e julgamentos desse tipo não ajudam em nada. Além disso, existem fases e fases. Em alguns momentos, estamos mais sociáveis, em outros mais introspectivos, e tudo certo.

A não criar expectativas surreais sobre relacionamentos

Quando estamos solteiras podemos tentar idealizar relacionamentos e até criar padrões irreais para possíveis futuras relações. Mas isso é um erro. Se a gente aproveitar esse tempo solteira para analisar do lado de fora casais próximos de nós perceberemos que nenhum relacionamento é perfeito. O importante é entender o que é inegociável em uma relação, como o respeito e confiança, e o que pode ser ajustável no meio do caminho.

A ter “términos” mais maduros e saudáveis

Mais uma coisa que é preciso deixar bem claro: não ter um compromisso de exclusividade não isenta você da responsabilidade afetiva, ok? Mesmo que não seja um namoro formal, apenas um “ficante”, a sinceridade e cuidado ainda são necessários. Ao invés de dar um ghosting e deixar a pessoa sem entender, que tal bater um papo sincero?

Que existem fases mais solitárias

Como já falamos neste texto mesmo: estar solteira nem sempre é sinônimo de pegação. Na verdade, tem momentos em que ter um único contatinho (legal e que vale a pena) parece uma missão impossível. Isso não quer dizer que você não é alguém legal ou que você é desinteressante. Às vezes, a sua rotina está muita maluca e não sobra tempo para você investir nessa parte da sua vida, ou você está em um momento mais fechada emocionalmente, ou, às vezes, é só a época que não está favorável para conhecer gente nova ou ficar com alguém. E está tudo bem.

Que namorar também é muito legal

Sim, isso mesmo que você leu. E não é porque bateu a carência que vamos defender relacionamentos, viu? Acontece que, quando aprendemos viver cada fase plenamente, entendemos que tanto a solteirice como o namoro podem ser experiências muito legais. São dinâmicas diferentes, é claro, mas cada uma têm suas vantagens. O importante, seja qual for o seu status, é estar bem com você em primeiro lugar.

E aí, solteiros de plantão, o que mais vocês aprenderam e acrescentariam nessa lista?