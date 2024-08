DA REDAÇÃO WhatsApp lança galeria de figurinhas do GIPHY e mais novidades

Às vezes, uma figurinha no WhatsApp pode dizer mais que mil palavras, né? Você, que gosta de descontrair a conversa ou recorrer às figurinhas quando não sabe o que dizer, vai gostar muito das novidades que o aplicativo de conversas anunciou nesta quarta-feira (14).

Agora, o WhatsApp tem um parceria com o GIPHY, que permite que o usuário tenha acesso a extensa coleção de figurinhas deles sem precisar sair do app. É só tocar no ícone de figurinha e pesquisar usando texto ou emoji. Legal, né?

Outra novidade é que o c riador de figurinhas personalizadas, que os usuários de iOS já tinham acesso, passa a ficar disponível para o sistema Android também. Com ele, é possível transformar suas fotos em figurinhas personalizadas ou personalizar as existentes usando ferramentas de edição como corte, texto e desenho. Todas as figurinhas são salvas automaticamente, viu?

Se você quiser descobrir novas figurinhas já prontas, é só descer mais na aba de figurinhas, depois das suas que estão favoritadas, e terá acesso a sugestões de novos desenhos. Ao tocar em um figurinha, você pode mover para o topo, facilitando o acesso dela para você enviar para os amigos, ou excluí-la.

E não para por aí! Nos Estados Unidos os usuários do app já conseguem usar a Meta IA (ferramenta de inteligência artificial da plataforma) para criar figurinhas personalizadas na hora. Vamos ver quando o recurso chega aqui no Brasil, né?