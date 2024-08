Arthur Ferreira Videoclipe de Katy Perry é investigado por possível crime ambiental

nova era de Katy Perry está dando o que falar. Depois das recepções mistas de seu primeiro single, Woman’s World , a segunda faixa divulgada de seu sétimo álbum também tem gerado polêmicas.

O governo das Ilhas Baleares, na Espanha, está investigando possíveis infrações ambientais durante as filmagens do mais recente clipe da cantora, Lifetimes . As gravações ocorreram em áreas protegidas do Parque Natural de ses Salines e Formentera, incluindo a praia de ses Illetes e as dunas de s’Espalmador.

De acordo com informações da Agência EFE , a produtora responsável pelo clipe não solicitou autorização para filmar na região, o que constitui uma infração às leis ambientais locais. Embora o governo tenha esclarecido que a cantora e sua equipe não cometeram um crime, a ausência de permissão prévia para as filmagens é uma violação das normas de preservação ambiental do parque.

O Departamento de Meio Ambiente das Ilhas Baleares destacou que, apesar de não configurar um crime ambiental, a infração poderia ter sido evitada caso a autorização adequada tivesse sido requisitada. O órgão alertou para a importância de respeitar as restrições impostas em áreas de proteção, especialmente em locais como s’Espalmador, que faz parte do parque natural desde 1980.

Katy Perry, que até o momento não se pronunciou sobre o ocorrido, está em preparação para seu show como headliner no Rock in Rio, no dia 20 de setembro, quando também lançará seu novo álbum, 143 . A cantora, que já se apresentou no festival em 2011 e 2015, retorna ao Brasil como uma das principais atrações do festival.