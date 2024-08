Rebeca Andrade e Isaquias recebem recepção calorosa da torcida brasileira

Que os atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos conquistaram os nossos corações nas últimas semanas isso não é novidade pra ninguém, né? Nos últimos dias, porém, uma série de notícias pode indicar que o Brasil não é só o país do futebol, mas também de outros esportes olímpicos – e a gente te conta, aqui na CAPRICHO , porque isso tudo é uma boa notícia, viu?

Recentemente, vídeos da ginasta Rebeca Andrade e do canoísta Isaquias Queiroz sendo muito bem recepcionados pelos fãs em meio a voos comerciais, acabaram sendo muito compartilhados nas redes sociais.

“Nós, como brasileiros, estamos muito orgulhosos de ter a bordo a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Que você, Rebeca, continue enchendo os brasileiros de orgulho”, disse o pioloto, durante o voo de Rebeca do Rio de Janeiro em direção a São Paulo. Inclusive, a ginasta participou na última terça-feira (13) do programa ‘Mais Você’. A gente te conta tudo o que ela falou aqui.

Ela merece! Rebeca Andrade, que estava em voo com destino para o Rio de Janeiro, foi surpreendida pelo piloto e todos os passageiros. Quando foi notificado sua presença no avião, o piloto fez questão de exaltar e parabenizar a ginasta. As pessoas presentes se levantaram para aplaudir e ovacionar Rebeca. Confira o que foi dito: “Como brasileiros, estamos muito orgulhosos de ter a bordo a maior medalhista olímpica do Brasil. Que você, Rebeca, continue enchendo a gente de orgulho. Parabéns, Rebeca Andrade”. #rebecaandrade #ginástica #viral #homenagem #jb

Lembrando que Rebeca conquistou quatro medalhas nas Olimpíadas de Paris – sendo uma de ouro, duas pratas e uma bronze – e se tornou a maior medalhista olímpica do nosso país. Além disso, Isaquias Queiroz conquistou uma prata histórica para a canoagem, depois de uma bateria eletrizante.

Atletas brasileiros em evento no Flamengo Paula Reis / CRF/Divulgação

Flamengo homenageia atletas medalhistas

O Flamengo (aham, conhecido pelo seu time de futebol) organizou nesta quarta-feira (14) um evento especial para recepcionar seus atletas dos Jogos Olímpicos: As ginastas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flavia Saraiva e Lorrane Oliveira, o canoísta Isaquias Queiroz e a judoca Rafaela Silva estiveram presentes para receber as homenagens.

Apesar de muita gente não saber, o Flamengo investe não só em futebol, mas também em modalidades olímpicas. E esse tipo de investimento no esporte olímpico é super importante, viu? É assim que muitos atletas conseguem se manter com a preparação para os jogos e mundiais. Além dele, o Clube Pinheiros, em São Paulo e o Centro de Excelência em Ginástica do Paraná, onde a ginasta Júlia Soares treina, também têm investido nos nossos atletas.

“Sempre sonhei com esse momento, mas não imaginei que seria tão especial. Lutamos tanto, que às vezes até duvidamos que ia chegar. Mas é muito mais do que a medalha. É principalmente com quais pessoas compartilhei essa trajetória”, disse a ginasta Jade Barbosa, em nota divulgada à imprensa. Ao todo, 12 atletas do clube Flamengo foram representar o Brasil nos jogos olímpicos.