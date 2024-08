Anny Caroline Guerrera I Am Still, documentário de Jung Kook, ganha data de estreia no Brasil

O primeiro documentário de Jung Kook já tem data de estreia no Brasil. O filme JUNG KOOK: I AM STILL acompanha os passos do artista, que faz parte do grupo BTS , por oito meses, destacando os fatores que fizeram com que ele se tornasse um fenômeno global na indústria musical com sucessos dominando as paradas musicais. O lançamento mundial está marcado para o dia 18 de setembro.

O projeto vai abordar o processo criativo do disco GOLDEN , o primeiro projeto solo do cantor, e também vai mostrar o carinho e a troca de amor entre o ídolo e seus fãs, o ARMY. Cenas de performances internacionais em diferentes locais do mundo e de bastidores de momentos pessoais do cantor estarão presentes no filme.

O documentário estreia nos cinemas ao redor do mundo em 18 de setembro mas as pré-vendas globais serão liberadas em 21 de agosto. Consulte o cinema próximo de você.

Outro lançamento recente de Jung Kook, desta vez ao lado de Jimin , foi Are You Sure? , que estreou no Disney+. Com episódios lançados semanalmente, o programa de variedades acompanha de perto a dupla saindo de férias e viajando por cenários incríveis do Japão, Estados Unidos e para a Ilha de Jeju, na Coreia do Sul, tudo isso enquanto fazem atividades como canoagem, mergulho, camping e dão boas risadas.

Também no Disney+, é possível assistir a outros conteúdos exclusivos do BTS, como o show especial Permission to Dance On Stage – LA , a série In the Soop: Friendcation , estrelada por V e seus amigos do Wooga Squad , além dos documentários J-Hope IN THE BOX e Suga: Road to D-Day .

JUNG KOOK: I AM STILL estreia mundialmente em 18 de setembro.