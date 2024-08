Mavi Faria Dolce

A

grife de luxo italiana Dolce & Gabbana inovou sua linha de beleza e lançou Fefé , um perfume de luxo feito exclusivamente para cães . A garrafa de vidro verde com tampa vermelha é adornada com uma ‘pata’ banhada a ouro 24 quilates e, junto com o frasco, é enviada uma coleira exclusiva da marca com etiqueta especial.

O perfume, vendido a 99 euros, cerca de 600 reais possui fórmula sem álcool, com ‘notas quentes’ de ylang ylang, almíscar e sândalo, e foi garantido pela própria grife de que seria seguro para cães, já que Fefé havia sido “submetido à aprovação” de etólogos e “apreciado” por veterinários. Entretanto, especialistas discordam.

Em uma matéria produzida pelo jornal The Guardian , a Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (RSPCA) , da Inglaterra, alertou que o perfume pode atrapalhar a capacidade dos cães de se conectarem com o ambiente ao seu redor , já que o olfato é sua principal ferramenta nessas atividades. Eles ainda alertaram que Fefé pode ser desagradável para os pets .

Alice Potter, cientista sênior da RSPCA , desaconselha o uso de produtos com cheiro forte. “Os cães dependem do olfato para se comunicar e interagir com o ambiente, bem como com as pessoas e outros animais dentro dele. Por isso aconselhamos que sejam evitados produtos com cheiros fortes, como perfumes ou sprays, especialmente porque alguns cheiros podem ser realmente desagradáveis ​​para os cães “, afirma.

Continua após a publicidade

Perfumes para cachorros não são uma novidade – embora essa seja a primeira grife de luxo a produzir uma fragrância para pets – e costumam gerar controvérsias nas redes pelo cheiro muito forte.

E você, o que achou de Fefé?