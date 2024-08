Duda Cardim Camila Pudim revela truques por trás dos vídeos de transição de maquiagem

V

ocê provavelmente já viu algum vídeo da Camila Pudim . Depois de bombar com a trend ‘Asoka Makeup’ com mais de 580 milhões de visualizações no TikTok , a influenciadora está pronta para lançar a segunda temporada do podcast Make Pod que faz junto com a Jéssica Cardoso , sua amiga e também criadora de conteúdo de maquiagem .

Tanto Camila quanto Jéssica ficaram ainda mais conhecidas pelos vídeos de transição em que mostram o processo da make ao som de alguma música viral. Normalmente são maquiagens artísticas super elaboradas e até temáticas, como Divertidamente e vilãs da Disney.

Em entrevista à CAPRICHO , as duas revelaram seus truques por trás dos vídeos que levam mais de 16 horas para serem gravados e ainda deram dicas para quem quer começar a gravar as trends.

Continua após a publicidade

“Eu acho que o vídeo de transição veio com evolui challenge, que foi a Lari Rezende que trouxe. A gente brinca muito que parece que veio da gringa, mas não, foi uma ideia brasileira”, explicou Jéssica Cardoso.

“A maquiagem tem suas fases na internet. A gente já teve as fases dos tutoriais longos e depois vieram os desafios. O challenge nunca sumiu, só estava mais em baixa, as pessoas não estavam consumindo tanto. Agora em 2024, a gente tem esse comeback dos vídeos de transições com o ‘Asoka’, né?”, disse Camila Pudim.

Depois de verem a oportunidade, elas passaram a criar os próprios vídeos. Não se engane, o ‘um minuto’ que você vê no TikTok leva horas de gravação e edição, sem contar com o roteiro e a produção, por quais também são responsáveis. Apesar do trabalho, Camila e Jéssica dizem gostar de ver o resultado e de usar a criatividade nas maquiagens artísticas.

Ansiosa para o Halloween, Jéssica Cardoso revelou estar planejando vários vídeos temáticos para outubro e ainda deu uma dica para quem quer começar. “Tem um truque que eu tô usando ultimamente que eu não usava antes que é gravar e já editar. Já aconteceu comigo antes, eu gravei tudo e na hora que eu fui editar, vi que tinha esquecido de gravar um pedaço então eu tive que refazer a maquiagem inteira para voltar só naquele ponto”, compartilhou na entrevista.

depois de semanas gravando esta aqui! Espero que gostem fiz com todo carinho! Insp: @Valentino Ib: @Julia Chaves @Gustax ♬ Un poco loco – Speedxur @jessicacardos MÉXICOdepois de semanas gravando esta aqui! Espero que gostemfiz com todo carinho! Insp: @ValentinoIb: @Julia Chaves @Gustax

Já para Camila Pudim, o maior truque é estar sempre organizada. “O que eu sempre faço é um roteiro com uma check-list especificando tudo, o que que eu faço naquela transição, qual é a parte da música, e depois venho enumerando. A gente não grava na cronologia certa, às vezes eu começo lá no meio, às vezes lá no final e pode ser que no final confunda a gente, né? O check-list de cenas serve para não esquecer de gravar nenhum pedaço porque são muitas cenas e muitos detalhes”, disse a influenciadora.

Continua após a publicidade