Any Gabrielly anuncia lançamento de Sweat, seu primeiro single solo

Prontos para a nova fase dela? Any Gabrielly divulgou a capa oficial de Sweat , seu primeiro single em carreira solo. A música, que está prevista para ser lançada em 23 de agosto, ainda ganhou algumas prévias que empolgaram os fãs nas redes sociais.

“Não consigo acreditar que estou publicando isso”, escreveu a artista na divulgação da canção. “É só o começo”, acrescentou ela, que já entregou que a faixa vai ser bem dançante.

Em outras publicações, Any divulgou trechos da música, dando spoilers do que está por vir. O vídeo ainda conta com a letra do refrão da canção. Confira:

Any Gabrielly foi capa da edição de fevereiro da CAPRICHO e compartilhou detalhes de como foi se encontrar em um novo momento de sua carreira. “Foi um presente. Olhar e falar: ‘Uau, posso fazer o que eu quiser’. Mas, ao mesmo tempo, eu falei: ‘Puts, e agora? Eu tenho que fazer o que eu quiser. O que eu quero fazer?’”, contou ela entre risos.

“ Eu tive meses para explorar, para me descobrir como pessoa, me descobrir como artista e eu cheguei num ponto, alguns meses atrás, em que me entendi. Agora tem sido só um processo de mergulhar nessa descoberta”, explicou a cantora e dubladora sobre seu processo criativo.

Na entrevista, ela ainda falou sobre como seu projeto acompanhou um momento de grande transformação interna em sua trajetória pessoal e musical. “Vocês podem esperar uma coisa bem pessoal. Eu realmente brilho mais quando estou falando sobre coisas que importam para mim”, entregou a cantora.

Sweat , o primeiro single solo de Any Gabrielly, será lançada em 23 de agosto.