DA REDAÇÃO Trailer da 4ª temporada de Only Murders in The Building destaca Hollywood

A 4ª temporada de Only Murders in The Building está preparando um novo mistério para o público. Nesta terça-feira (13/8), foi divulgado o trailer oficial dos novos episódios da série da Hulu e o trio protagonista, formado por Steve Martin , Martin Short e Selena Gomez , vai desembarcar em Hollywood para um projeto inédito.

Na prévia, os amigos recebem a proposta de transformar o enredo do famoso podcast em um filme. Para conhecer os atores que vão interpretá-los, eles viajam para Los Angeles, na Califórnia, em meio a notícia do assassinato de Sazz ( Jane Lynch ), que faz com que eles comecem uma nova investigação. Sem terem certeza de quem era o verdadeiro alvo do crime, os três precisam desvendar as pistas antes que algo pior aconteça.

A 4ª temporada vai contar com o retorno de atores já conhecidos pelo público e também com a entrada de novos nomes que integram a história. Meryl Streep , Da’Vine Joy Randolph , Michael Cyril Creighton , Eugene Levy , Eva Longoria , Zach Galifianakis , Molly Shannon , Kumail Nanjiani , Melissa McCarthy , Richard Kind e mais fazem parte do elenco dos episódios.

Em julho deste ano, a produção recebeu uma série de indicações ao Emmy, incluindo a primeira nomeação de Selena Gomez ao prêmio de Melhor Atriz em Série de Comédia. A cantora e atriz também atua como produtora-executiva e recebeu mais uma indicação por Melhor Série de Comédia, se tornando a produtora latina mais indicada da história do Emmy. Steve Martin e Martin Short, que completam o trio protagonista, disputam a categoria de Melhor Ator em Série de Comédia.

A 4ª temporada de Only Murders in The Building estreia em 27 de agosto.