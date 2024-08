Mavi Faria Teste: Monte sua de abertura das Olimpíadas e receba um conselho do futuro

s Olimpíadas de Paris 2024 já acabaram, mas nossa obsessão pelos jogos olímpicos não. Por aqui, estamos já em 2028, com a cabeça nas Olimpíadas de Los Angeles – ainda mais depois do encerramento da festa da França, no último domingo (11), que contou com a participação de Tom Cruise, Billie Eilish, Red Hot Chillie Peppers, H.E.R. e de Snoopy Dog.

Nela, as emoções e expectativas foram elevadas para outro patamar e já começamos a imaginar o que pode acontecer nessa abertura. Se todos esses artistas já fizeram sua participação especial, quais estarão lá em 2028? E mais, quais pontos turísticos de Los Angeles serão utilizados como plano de fundo da abertura? Opções boas são o que não falta, já pensou ter o píer de Santa Mônica, a Disney e a Universal Studios como possibilidades?

Aqui, na CAPRICHO, você tem o poder de decidir esse tipo de coisa. No teste abaixo, você consegue montar a sua cerimônia de abertura, do começo ao fim, escolher suas maiores preferências e, depois de entender qual abertura é perfeita para você, você ainda recebe um conselho feito pela nossa curadoria mais que especial.

Gostou da ideia? Faça o teste a seguir!

Personalities

Ninguém te conhece melhor que você

Fazer o seu mínimo, às vezes, é seu máximo

Parece clichê, mas tudo passa

E aí, com altas expectativas para as Olimpíadas de Los Angeles de 2028?