Anny Caroline Guerrera Saleka relembra primeira vez que assistiu show de Beyoncé: “Uma deusa”

Você se lembra do primeiro show que assistiu ao vivo? A sensação de ficar pertinho de um ídolo e ainda compartilhar essa experiências com milhares de pessoas que são tão apaixonadas quanto você é única e, para Saleka Shyamalan , isso aconteceu em uma performance de Beyoncé .

Em Armadilha , novo thriller assinado por M. Night Shyamalan , Saleka vive Lady Raven, uma diva pop que tem um de seus shows usado como um esquema policial para prender um assassino em série. Grande parte da trama se passa durante o espetáculo e a atriz e cantora conversou com a CH sobre uma experiência da vida real que a deixou tão empolgada quanto Riley, adolescente que fã de sua personagem no enredo.

“ Minha primeira experiência como a da Riley aconteceu quando eu tinha 10 ou 11 anos e fui ver um show da Beyoncé. Acho que foi meu primeiro show de verdade, meus pais me levaram e ela era uma deusa. Eu sabia cada letra das músicas dela e foi uma experiência muito extrema pra mim”, recordou ela.

Ainda refletindo sobre o impacto de grandes artistas na vida dos fãs, a atriz pensou em três cantoras que fariam ótimas parcerias com Lady Raven. “ Ariana Grande . Rosalía, me inspirei muito nela pra personagem. E Billie Eilish. São as três primeiras que eu pensei ”, declarou.

No filme, Cooper é o grande assassino, vivido por Josh Hartnett , e está no show de Lady Raven com sua filha, Riley ( Ariel Donoghue ), que é fã de carteirinha da artista. A polícia organizou um grande esquema para que o serial killer fosse pego na apresentação mas, ao perceber a movimentação, ele tenta encontrar uma maneira de sair ileso e sem ter sua identidade descoberta pelas autoridades e por sua filha – que curte a performance sem fazer ideia do que está acontecendo.

Armadilha está em cartaz nos cinemas.