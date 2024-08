Arthur Ferreira Lollapalooza inicia pré-venda de banco parceiro para edição de 2025

Lollapalooza Brasil de 2025 já está se preparando para receber os fãs de música e nesta terça-feira (13/9), o festival deu inicio a pré-venda exclusiva para clientes Bradesco, patrocinador máster do evento e meio de pagamento oficial.

A pré-venda meio-dia e segue até o dia 19 de agosto ou enquanto durar o estoque. Já a venda para o público geral desta modalidade começa logo após, na terça-feira, 20 de agosto, também ao meio-dia. Compre seu ingresso no site oficial da Ticketmaster .

Essa pré-venda é exclusiva para pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, Bradescard, Next e Digio, de todas as bandeiras, e cartão de débito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, apenas na modalidade à vista e nas compras realizadas na bilheteria oficial.

Valores dos Ingressos

Os valores para o Lolla Pass 2025 variam conforme o tipo de ingresso e a fase de venda. Veja abaixo os preços durante a pré-venda, já com desconto de 15% para clientes Bradesco:

Lolla Pass : O ingresso para acesso aos três dias do festival terá valores entre R$ 956,25 e R$ 1.912,50 .

: O ingresso para acesso aos três dias do festival terá valores entre e . Lolla Comfort Pass by Bradesco : Oferece acesso aos três dias do festival em uma área exclusiva com mais conforto, vista privilegiada para o palco Budweiser, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de uma zona de sombra para descanso. Os preços variam de R$ 1.674,50 a R$ 3.349 .

: Oferece acesso aos três dias do festival em uma área exclusiva com mais conforto, vista privilegiada para o palco Budweiser, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de uma zona de sombra para descanso. Os preços variam de a . Lolla Lounge Pass by Vivo : A área premium do festival, oferecida pela patrocinadora Vivo, inclui open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Os valores do Lolla Lounge Pass by Vivo durante a pré-venda variam de R$ 3.316,25 a R$ 4.272,50 .

Novo ingresso virtual

Uma das grandes novidades desta edição é a introdução do ingresso virtual para o Lollapalooza Brasil 2025. Essa mudança visa garantir mais segurança e praticidade para os festivaleiros, além de eliminar a taxa de envio. Em breve, serão divulgadas mais informações sobre como funcionará o novo sistema de acesso ao evento.