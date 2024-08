Mavi Faria Jovem confessa câncer falso após arrecadar dinheiro em vaquinhas online

nome de Laís Basílio pode ser conhecido entre alguns usuários nas redes. Há cerca de um ano, ela posta em sua conta no Instagram sobre seu tratamento de câncer e, com a visibilidade do público, a pedir por ajuda financeira para custear o tratamento. No último fim de semana, Laís comunicou que não tem câncer e que havia inventado essa história para arrecadar fundos .

Aos 23 anos, a jovem mora na Irlanda e conseguiu conquistar a comunidade brasileira, em especial a que vive na Europa. Por meio de publicações contando sobre o câncer de medula, a jovem divulgou Pix e chegou a criar uma conta em sites de vaquinha online, como a GoFundMe, para angariar fundos . Antes de desabilitar sua página neste site, Laís já havia acumulado 5.890 euros, ou cerca de 36 mil reais , fora os valores doados em Pix e em outras vaquinhas.

A desconfiança do público começou a surgir quando alguns usuários perceberam que as fotos usadas por Laís para mostrar seu tratamento eram tiradas da internet , como imagens de hospital ou de uma pessoa tomando soro ou remédio na veia.

A partir de um movimentos de seguidores questionando a veracidade das fotos e dos tratamentos, a jovem publicou um vídeo em sua conta no Instagram, no último fim de semana, confessando ter enganado as pessoas, mentindo que tinha câncer para acumular dinheiro.

No vídeo, Laís afirma que a mentira foi elaborada e feita sem a ajuda ou conhecimento de seus familiares ou amigos, que, segundo ela, só saberiam do caso a partir do vídeo .

“Comecei mostrando meu rosto aqui e vou terminar mostrando meu rosto. Estou aqui para assumir a responsabilidade por isso e gostaria muito de pedir desculpas a toda a comunidade brasileira e a toda a sociedade oncológica. Espero sinceramente que depois que isso passar, todos vocês continuem recebendo apoio “, afirma no vídeo.

Ela pontua como está pronta para assumir a responsabilidade por suas ações e reforça que nenhum familiar ou amigos estava envolvido na mentira, já que eles “acreditaram nisso como todo mundo”. Entretanto, logo após a postagem, a jovem apagou sua conta no Instagram e não se pronunciou novamente sobre o que aconteceu .

Nas redes, os seguidores que chegaram a ajudá-la financeiramente começaram a se movimentar para conseguir retomar o dinheiro mas, por enquanto, só foram informados que não é considerado crime já que eles doaram.

Sim, é a Laís Basílio. Se pronunciou. Sem vergonha pic.twitter.com/ky5S7ZVOCY — Falcão (@alwayssupeman) August 13, 2024