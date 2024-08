DA REDAÇÃO Disney revela data de estreia de Frozen 3

Será que teremos mais uma trilha sonora marcante? No último fim de semana, a Disney promoveu a D23 , evento anual do estúdio que conta com uma diversos anúncios envolvendo futuros projetos da empresa. Segundo o Deadline, a data de estreia de Frozen 3 estava entre os anúncios e o filme chegará aos cinemas em 24 de novembro de 2027 .

O primeiro filme de Frozen foi lançado em 2014 e se tornou um fenômeno ao redor do mundo. A aguardada sequência chegou para o público no início de 2020, dando continuação para história de Anna e Elsa. Agora, os fãs vão poder conferir os novos desdobramentos da narrativa mas detalhes sobre a história seguem mantidos em segredo.

Outra sequência que ganhou destaque na D23 foi Moana 2. O segundo filme da animação estreia em xxx de novembro deste ano e o público está curiosos para conferir o que está por vir.

Na produção original, os personagens principais de Moana continuam sendo dublados por Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson . Já no Brasil, quem dá voz aos protagonistas são Any Gabrielly e Saulo Vasconcelos , assim como no primeiro filme.

Confira também a sinopse de Moana 2:

“O tempo passou, Moana está mais madura e seu espírito aventureiro se mantém fortalecido. Certa de que recebeu um chamado de seus ancestrais, para ajudar o seu povo, a jovem decide encarar uma jornada pelos mares da Oceania. Agora, a destemida heroína precisa tomar muito cuidado, porque essa missão promete ser perigosa, pois ela navegará por águas desconhecidas. Por outro lado, o bom e velho conhecido Maui está de volta para acompanhá-la nessa incrível aventura repleta de desafios, monstros, e com uma tripulação pra lá de divertida.”

E aí, qual lançamento você mais quer conferir?