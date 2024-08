Blush da Hailey Bieber gera polêmica por não funcionar em pele negra

N

o último mês, Hailey Bieber lançou um dos produtos mais esperados da Rhode, sua marca de maquiagem. O pocket blush é um blush cremoso, com efeito iluminado natural na pele. Disponível em 6 tonalidades diferentes, ele dividiu opiniões na internet pela embalagem ‘chunky’.

Apesar de ter se tornado um queridinho de muitas pessoas, o blush gerou polêmica nas redes após uma influenciadora negra mostrar o desempenho do produto na pele . Ou melhor, como ele não funcionou para ela.

Golloria , famosa no TikTok pelas resenhas de produtos de maquiagem e por denunciar uma marca que fez uma base com tinta preta , escolheu três cores para testar: juice box (um tom de rosa vibrante), spice marg (coral vivo) e toasted teddy (um bronze terracota). Ela aplicou um por vez, nessa mesma ordem, usando os dedos para espalhar.

“Esse cinza é maior que eu!! Literalmente ampliando para que vocês possam ver o trabalho doente”, disse ao mostrar o resultado do primeiro. A cor rosada some deixando uma mancha super acinzentada. No próximo, Golloria nem fala nada, apenas compara com uma embalagem cinza. Por fim, a última cor sumiu na pele.

“Eu simplesmente sinto que em 2024, se você vai lançar alguma coisa, ela deve ser capaz de funcionar para qualquer tom de pele”, disse a influenciadora no final do vídeo.

Em outro vídeo, Golloria construiu mais camadas do blush, espalhando com um pincel para mostrar que, realmente, a cor do produto não funcionava. Ela ainda aplicou direto na pele e espalhou com os dedos, mas o resultado foi o mesmo.

Se você olhar no site da Rhode, a marca dos blushes, vai ver modelos negras usando. No entanto, a crítica de Golloria vai para o desempenho na pele retinta. Com tanta tecnologia, não é mais aceitável a falta de acessibilidade na área da maquiagem, principalmente, produtos que não funcionam para todas as peles.