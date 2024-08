DA REDAÇÃO ‘Biblioteca’ do Google Fotos acabou? Entenda as mudanças no app

aba ‘Biblioteca’ do aplicativo Google Fotos, disponível tanto para Android como iOS, não existe mais. Mas calma o aplicativo já a substituiu com uma nova configuração. A CAPRICHO te conta mais sobre a novidade.

Agora, seção que reúne os álbuns de armazenamento em nuvem tem um novo nome: “Coleções”. A estrutura é bem parecida, mas com alguns ajustes. Os atalhos que ficam na parte superior, por exemplo, serão dispostos de acordo com a interação do usuário no aplicativo.

As fotos recentes adicionadas ao celular, antes, eram exibidas em um carrossel abaixo dos atalhos do topo da tela. Com a mudança, as novas imagens entram para um álbum chamado “Neste dispositivo”.

Outra novidade é em relação a área secreta que exige senha para ser aberta. Essa “Pasta trancada” ficava bem visível no topo da tela “Biblioteca”. Para trazer mais discrição, ela passou a ficar localizada na parte inferior. Para acessá-la, é necessário clicar a aba “Coleções” e deslizar a tela para baixo até achar a opção.

Neste espaço também estarão disponíveis os itens arquivados, os vídeos, e as mídias adicionadas recentemente ao Google Fotos.