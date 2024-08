Duda Cardim As principais tendências de street style da semana de moda de Copenhagen

A semana de moda de Copenhagen chegou ao fim depois de abrir mais uma temporada de desfiles. Durante os dias 5 a 9 de agosto acompanhamos as principais tendências pelo olhar dos estilistas das marcas e, principalmente, das fashionistas, afinal, a capital dinamarquesa é muito conhecida pelo street style .

Diferente das outras semanas de moda, Copenhagen traz uma visão mais jovem e moderna. Se consolida por meio das iniciativas sustentáveis, cada marca que participa do evento precisa seguir regulamentos ambientais obrigatórios que evitam desperdício de materiais e buscam maior inclusividade.

Ainda assim, é na capital dinamarquesa que surgem a maioria das tendências que prometem virar febre no ano seguinte. Pensando nisso, ficamos de olho no estilo de rua da cidade durante essa última semana e te contamos o que pode bombar em breve; vem ver!

TENDÊNCIAS DE STREET STYLE DA SEMANA DE MODA DE COPENHAGEN

Sobreposição

O grande truque das fashionistas na hora de criar os looks é fazer sobreposições. Nas formas mais tradicionais, com coletes e casacos, o destaque se dá nas diferenças dos materiais que, normalmente, não são vistos juntos, como tricôs e metalizados.

Camisa social

Uma peça clássica tem tudo para ser queridinha. Apesar do modelo mais social, as camisas são super versáteis e podem ser usadas em diferentes ocasiões. E são perfeitas para fazer sobreposições, viu?

Tops como blusas

Um tanto quanto inesperado, nessa semana de moda vimos muitas pessoas usando tops e até sutiãs no lugar das blusas deixando a barriga de fora. Aparece muito com blazers e casacos.

Batas

Depois do sucesso da blusa de lacinho da Ganni , as batas românticas ganharam espaço no streetstyle. Sempre com um volume nas mangas ou golas arredondadas, são combinadas com jeans e saias longas.

Transparências inusitadas

A gente sabe que peças com transparência são queridinhas das fashionistas e apareceram em peso na última temporada de moda. No street style dinamarquês, elas aparecem de forma inusitada em saias, vestidos e até através de tecidos rendados.

Amarelo manteiga

Como uma promessa desde o ano passado, o amarelo manteiga é sucesso na moda. A cor, que é quase um tom pastel, apareceu em looks monocromáticos compostos por saias e t-shirts.

E aí, qual desses truques do street style você pretende usar na hora de montar seus looks?