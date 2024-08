NAIARA ALBUQUERQUE 3 artistas brasileiros que você precisa conhecer

Chegamos oficialmente na metade do ano e tivemos muitos lançamentos incríveis até aqui. Sem favoritismo, massss o Curadorisa do mês de julho reúne artistas que lançaram preciosidades no último ano e, consequentemente, vem se destacando cada vez mais na cena musical (e no meu coração).

Mirela Hazin

A artista recifense de 20 anos lançou em abril deste ano seu primeiro álbum chamado “Tanto Pra Dizer”. Com uma sonoridade voltada para o pop alternativo, Mirela é autêntica nas letras, produção musical e visual também. Inclusive, Mirela já concedeu uma entrevista para a Capricho – você pode checar aqui -, onde conta sobre sua trajetória profissional e suas referências artísticas. Sua música “Delírio”, que tem um quê de baião, é hipnotizante e uma das minhas preferidas.

Pluma

A Pluma é uma banda paulistana que surgiu através de um projeto de TCC. Formada por Diego Vargas (teclado e voz), Guilherme Cunha (baixo), Marina Reis (voz) e Lucas Teixeira (bateria), a banda acaba de lançar seu primeiro álbum chamado “Não Leve a Mal”. Como uma fã de Pluma desde os primórdios da banda, posso dizer que o “Não Leve a Mal” me emociona: com músicas sensíveis e sinestésicas, a Pluma é uma das bandas mais autênticas que conheço na atualidade – não à toa, eles se apresentaram no Primavera Sound Barcelona 2022!

Victor Xamã

Se você gosta da cena do rap nacional, muito provavelmente já ouviu falar neste nome. Victor Xamã é um artista de Manaus e tem um som muito sofisticado, com uma produção musical impecável e cercado de uma sonoridade soul que eu pessoalmente adoro. Seu álbum “Garcia”, lançado em 2023, foi bastante elogiado e conta com artistas incríveis, como Luedji Luna e Gabi Farias, entre muitos outros. Inclusive, o artista apresentará o repertório do “Garcia” simplesmente no Rock in Rio.

