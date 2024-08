Isabella Otto 10 aplicativos que mais consomem a bateria do seu celular

N

ão há palavras que expliquem a agonia que é ter uma bateria no vermelho, prestes a acabar, quando ainda precisamos dela. E nem sempre tempos uma bateria extra por perto, né? Por isso, é importante entender quais aplicativos consomem mais bateria do celular – principalmente quando estão abertos. D-E-S-E-S-P-E-R-O.

Empresas de segurança, como a AVG e a Trend Report , estudaram o comportamento de vários telefones quando alguns dos apps mais baixados estão abertos, mesmo que não sendo utilizados. Curiosa para saber quais deles mais consomem bateria? Confira!

10. The Wheather Channel

Se a preguiça para abrir uma janelinha e sentir como está o clima lá fora é grande – ou você está em um lugar sem janelas, como em um hotel lindo e maravilhoso nos Estados Unidos -, o aplicativo é útil, pois mostra a previsão do tempo para o dia, a variação de temperatura, a probabilidade de chuvas… Mas não se esqueça de fechá-lo logo após o uso, hein?

9. WeChat

Ok. Quem usa WeChat em terra de WhatsApp, que continua sendo um dos apps de comunicação mais baixados no mundo? Mas se você é do contra, ou conhece algum amigo que curta o aplicativo de mensagens, saiba que ele ocupa a 9ª posição quando o assunto é “comer” bateria.

8. WhatsApp

Agora, sim, estamos conversando! Quando aberto nas abas do telefone, o aplicativo é uma ameaça à bateria do celular. Para não correr o risco de precisar falar com alguém com urgência e ficar sem carga, maneire nos chats – principalmente se a sua bateria já estiver no fim.

7. Kik

Já deu para perceber que os aplicativos de mensagens instantâneas são um perigo para a bateria do celular, né?

6. Netflix

Se você assistiu a uma série da Netflix no celular e depois saiu do aplicativo sem excluí-lo da barra de janelas abertas… Oops! A bateria vai embora bem mais depressa. O mesmo vale para tablets.

5. Snapchat

Alerta vermelho!!! O aplicativo é tão fominha, que pode “comer” a carga daqueles celulares até mais resistentes. Uma dica boa é deixar o aparelho em modo avião, gravar os snaps e publicá-los quando chegar em casa ou identificar um wi-fi livre. A bateria sofre ainda mais quando o aparelho trabalha no 3G ou 4G.

4. Instagram

Vale a mesma dica do Snap: faça as suas fotos e seus vídeos, mas deixe para editá-los depois, quando você não for mais precisar de um celular com bateria e/ou estiver com um carregador por perto. Se a carga estiver nos 10% e você usar o app, a chance de você ficar sem ela em questão de segundos é grande. Cuidado!

3. Amazon Kindle

Ou seja, prefira um livro físico, com cheirinho de livro e páginas em papel. (cof, cof)

2. Spotify

Nada de escutar música se a bateria estiver no fim, hein? Aquele lance de bateria viciada em uma música é real. Se for Beyoncé, então, a energia acaba rapidinho. Brincadeira, galera!

1. Facebook

Eis o campeão!!! O Facebook é o aplicativo que mais consome bateria do celular, e isso sem levar em conta os jogos online instalados na plataforma. Dá pra acreditar?

Quais aplicativos você sente que mais consome carga do seu celular? Tem alguma boa dica? Vamos nos ajudar, já que essas baterias não nos ajudam! (risos)