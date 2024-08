Anny Caroline Guerrera Os thrillers de Holly Jackson levam leitores em investigações eletrizantes

Holly Jackson está pronta para te levar em uma jornada de investigações e mistérios. Autora de Manual de Assassinato Para Boas Garotas , thriller que conquistou uma legião de leitores ao redor do mundo, Jackson escreve enredos eletrizantes sobre crimes ficcionais repletos de suspenses e reviravoltas.





Emma Myers e Zain Iqbal estrelam a adaptação de um dos principais títulos da autora. Na produção da BBC , é narrado primeiro livro da trilogia homônima de Jackson. O enredo acompanha Pip, uma estudante de ensino médio que procura respostas para o misterioso assassinato da jovem Andie Bell.





O principal suspeito do crime é Sal Singh, o namorado da vítima, mas a adolescente não acredita que ele tenha sido o responsável pela morte da garota. Pelo contrário, ela percebe que a história está longe de ser o que parece. Para descobrir a verdade, ela se aproxima de Ravi, o irmão de Sal que também está em busca da verdade.

Confira outros títulos de Holly Jackson:

1. Manual de Assassinato Para Boas Garotas

O primeiro volume do grande sucesso de Holly Jackson nos apresenta Little Kilton, onde a história de Andie Bell é conhecida por todos. A garota mais bonita e popular da escola foi assassinada pelo namorado, Sal Singh, que se suicidou após o crime. Mas Pip não acredita nessa história. Ao analisar o caso para um trabalho da escola, a jovem descobre que outra pessoa está por trás do crime. Em busca de respostas, ela se aproxima de Ravi, irmão mais novo de Sal, e os dois partem em uma jornada de investigações e perigos.

2. Boa garota, segredo mortal

O segundo volume da série Manual de Assassinato Para Boas Garotas traz Pip em uma nova investigação. Desta vez, a garota descobre que Jamie Reynolds, irmão de um de seus melhores amigos, desapareceu. No meio do lançamento de seu podcast, ela conta com a ajuda dos ouvintes e de Ravi para agir antes que seja tarde demais.

3. Boa garota nunca mais

No desfecho da trilogia, Pip enfrenta uma crescente fama de detetive amadora. No começo, ela se acostumou com comentários e até mesmo ameaças que recebia na internet, só que logo as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas e a jovem percebe que está realmente sendo perseguida. Agora, ela precisa investigar e encontrar o suspeito de seu próprio caso, antes que seja tarde demais.

4. Jogo Fatal

Jogo Fatal é mais um título que faz parte do universo Manual de Assassinato Para Boas Garotas, mas a história se passa antes do primeiro livro. Na narrativa, Pip participa de um jogo de investigação com os amigos e descobrimos como seu interesse por grandes mistérios começou.

5. Os Cinco Sobreviventes

Em Os Cinco Sobreviventes , Holly Jackson conta a história de Red Kenny e seus cinco melhores amigos. Quando o grupo decide alugar um trailer e partir para uma viagem na praia, eles não esperavam que todos os pneus furassem no meio trajeto. Eles também não contavam com a falta de gasolina e de sinal no celular. Sem saber como pedir ajuda, os adolescentes percebem que caíram em uma armadilha e que alguém está tentando matar um deles. Agora, eles precisam descobrir quem é o verdadeiro alvo do grupo, mas alguém não está contando toda a verdade.