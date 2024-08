DA REDAÇÃO Miley Cyrus recebe homenagem e se torna a “Lenda da Disney” mais jovem

Uma verdadeira lenda. Neste domingo (11/8), Miley Cyrus recebeu uma homenagem especial e foi declarada uma “ Lenda da Disney ” na D23 , evento anual do estúdio que acontece na Califórnia, Estados Unidos. A cantora e atriz, que viveu a memorável Hannah Montana em produções da Disney , ainda bateu um recorde, se tornando a pessoa mais jovem a receber o título.

Emocionada, a cantora subiu no palco do evento com lágrimas nos olhos. “O que eu quero dizer é que lendas também ficam assustadas. Eu estou assustada agora. A diferença é que seguimos em frente mesmo assim e todos vocês podem fazer isso todos os dias. É lendário sentir medo e ir em frente mesmo assim “, começou ela. “Não existe fracasso quando você tenta. É a única forma de perder. O caminho para vencer é tentando”, acrescentou a cantora, que dedicou o discurso de agradecimento aos fãs.

Em seguida, Miley relembrou seu início na Disney, voltando para o momento em que foi selecionada para interpretar Hannah Montana nas telas. A cantora contou que, quando a série recebeu sinal verde para ser produzida, a equipe precisava de gravações da personagem se apresentando para multidões, já que ela era uma estrela da música. Só que Hannah e Miley ainda não eram conhecidas e foi assim que a atriz teve seu primeiro show gratuito em um shopping com a música This is The Life liderando a performance.

“ Na vida real, eu era uma garotinha com uma peruca loira em um shopping com um grande sonho. Mas, no meu coração, eu era Hannah Montana e estava muito orgulhosa disso “, declarou. “Um pouco de tudo mudou desde esse dia mas, ao mesmo tempo, nada mudou. Eu estou aqui orgulhosa de ter sido a Hannah Montana porque ela moldou a Miley de tantas formas .”

Miley Cyrus full speech at Disney Legends “I stand here still proud to have been Hannah Montana because she made Miley in so many ways” pic.twitter.com/BFtwv2BeTQ — MileyUpdates | Fan Account (@MileyUpdates) August 12, 2024

“Esse prêmio é dedicado à Hannah, para todos os seus fãs incríveis e leais, e para todos que fizeram meu sonho se tornar realidade. Para citar a lenda em pessoa, Essa É a Vida “, disse ela mencionando a faixa This is The Life .

A trajetória de Miley como Hannah começou em 2006, quando ela tinha 13 anos, e a personagem teve um grande impacto em sua carreira. No evento, foram exibidos trechos de momentos marcantes da jornada da cantora, acompanhando seus primeiros passos no Disney Channel e como ela se tornou uma inspiração para os fãs e também para uma nova geração de artistas.

A homenagem ainda contou com uma performance de Lainey Wilson , que cantou a icônica faixa The Best of Both Worlds , música tema da série Hannah Montana.

