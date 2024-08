Mavi Faria Cristina Pereira relata estupro que sofreu aos 12 anos a caminho da escola

a manhã do último domingo (11), um debate emocionante tomou conta das redes. No Festival de Gramado , a atriz de 74 anos Cristina Pereira relatou, pela primeira vez, o estupro do qual foi vítima aos 12 anos de idade, enquanto ia à escola.

O relato aconteceu em meio ao debate sobre o filme O Clube das Mulheres de Negócios , com estreia marcada para novembro, da diretora Anna Muylaert e da qual Cristina faz parte do elenco. No filme, o personagem Candinho também é vítima de violência sexual e a atriz trouxe à tona o reconhecimento de sua própria história com a dele.

“Quando o Candinho chora, sou eu que choro, são vocês que choram e são muitas meninas de 12 anos como aquela menininha, que estava indo para a escola, de uniforme”, conta, já em lágrimas. Cristina lembra como, no colégio de freiras que estudava na escola, não houve preocupação sobre sua situação. “Cheguei no colégio com o uniforme aberto e ninguém se preocupou, só queriam saber por que eu estava chegando atrasada” , explica.

Além do mais, ela pontua como, na época, houve um silenciamento das pessoas ao redor e que a própria mãe a aconselhou a não contar nada para ninguém para não expor a menina. “É uma coisa horrível, mas acontece muito. Minha história é uma pequenininha no meio de um monte. Eu ainda tinha minha família, estava em um colégio de classe média, católico ainda. Ninguém veio perguntar. Qualquer pessoa adulta descobre se uma criança sofreu violência, mas a pessoa finge que não viu”

Enquanto ia para a escola, relembrando os conteúdos para uma prova de francês, ela conta que um homem a interceptou na rua, dizendo que precisava entregar uma carta para a escola da menina. Cristina recorda que, na época, não sabia o que tinha acontecido.

“E eu fiquei com medo de ficar grávida. A minha mãe ficou numa situação terrível. Eu era uma menina de 12 anos, entrando na puberdade, eu nem tinha ficado menstruada. Eu não sabia nada sobre sexo, eu não sabia o que aquele homem tinha feito comigo ”, relata, lembrando da importância da educação sexual já na escola.

“É a primeira vez que falo publicamente isso. Aconteceu isso comigo. Tá acontecendo agora com uma porção de meninas. Porque na minha época não tinha educação sexual na escola, que esses filhas da puta, do gado, da Bíblia e da bala não querem que as crianças saibam”, afirma.

No vídeo, divulgado amplamente nas redes, a atriz aparece relatando sua história visivelmente emocionada, enquanto a companheira de elenco, Katiuscia Canoro , chora o tempo todo. A diretora do filme, Anna Muylaert, no início do relato de Cristina, a abraçou e, mesmo após a emoção que tomou conta de todos os presentes, a discussão continuou e Cristina decidiu permanecer na roda de conversa.

Neste outro texto aqui , explicamos o que fazer e como pedir ajuda em caso de violência sexual.