Duda Cardim Como o cabelo conta a história de Hawk durante as temporadas de Cobra Kai

Cobra Kai está chegando ao fim com a sexta temporada. Em clima de despedida, decidimos relembrar os diferentes estilos de cabelo do Eli Moskowitz, o Hawk , ao longo da série e entender como eles contam a história do personagem. Jacob Bertrand foi o ator responsável por dar vida ao lutador que já apostou em diferentes moicanos coloridos .

Com 15 episódios ao todo, a sexta temporada de Cobra Kai foi dividida em três partes. A primeira já está disponível na Netflix e a segunda tem previsão de estreia para dia 15 de novembro. Entre competições de karatê e muita confusão, estamos ansiosas para acompanhar o final da trama.

Eli Moskowitz, mais conhecido como Hawk, é um dos personagens principais da série, bem conhecido pelo cabelo diferentão que tem um moicano colorido. Na primeira temporada, quando Eli chega ao dojo Cobra Kai, podemos ver o personagem com o cabelo natural e sem nenhum penteado. Esse primeiro penteado marca as inseguranças dele pela falta de autoestima e pelo bullying sofrido.

CABELOS DO HAWK DURANTE AS TEMPORADAS DE COBRA KAI

Moicano azul

Logo depois de começar a lutar karatê, Hawk ganha seu apelido junto com sua confiança. O moicano azul marca essa transição do personagem logo na primeira temporada como símbolo da rebelião e da força.

Moicano vermelho

A segunda cor escolhida para o moicano foi a vermelha durante a segunda e a terceira temporada. O tom quente representa perigo e intensidade e, nessa época, Hawk se afastou dos amigos e quase se tornou um dos vilões da série, sendo muito mais agressivo e violento.

Moicano roxo

A redenção do personagem aconteceu na quarta temporada e um dos marcos da mudança, foi no visual quando a cor roxa tomou conta do moicano. Logo depois, ele tem seu cabelo raspado pelos lutadores do Cobra Kai e retorna ao seu natural, deixando a personalidade violenta de lado.

Moicano verde

Na quinta temporada, Hawk volta com seu moicano, dessa vez mais baixo, afinal, o cabelo está crescendo. A cor verde pode representar a volta do equilíbrio, com uma certa esperança.

Moicano dos Estados Unidos

Surpreendendo a todos, Hawk aparece na sexta temporada com um super moicano com a bandeira dos Estados Unidos.

Estamos esperando os próximos episódios, será que vem mais algum moicano diferentão por aí?