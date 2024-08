Duda Cardim Trailer de Moana 2 chega com novas aventuras e personagens inéditos

Estamos ainda mais ansiosas para Moana 2 , sequência da animação queridinha, que chega dia 28 de novembro nos cinemas. No sábado (10), durante a D23 Expo , principal convenção da Disney que aconteceu na Califórnia, vários anúncios foram feitos e alguns segredos revelados ao público. Entre eles, foi liberado o trailer inédito do filme da princesa.

Nessa sequência do filme lançado em 2016, podemos acompanhar Moana em uma nova aventura por mares desconhecidos depois de receber um chamado inesperado de seus ancestrais. A história se passa três anos depois e a princesa vai contar com a companhia de Maui, seu amigo semideus, e de novos personagens. Pelo trailer, podemos ver que a protagonista tem uma irmã mais nova (e muito fofa).

Na produção original, Moana 2 continua sendo dublada por Auli’i Cravalho e Maui por Dwayne Johnson . Já no Brasil quem dá voz aos perosnagens são Any Gabrielly e Saulo Vasconcelos , assim como no primeiro filme.

Em uma publicação no Instagram, a artista brasileira conta, com orgulho, a volta da sua personagem ao compartilhar o trailer em seu perfil. “ Eu sou Moana de Motunui, vai embarcar no meu barco, cruzar o oceano e assistir Moana 2 dia 28 de novembro nos cinemas”, escreve Any Gabrielly .

Confira a sinopse:

“O tempo passou, Moana está mais madura e seu espírito aventureiro se mantém fortalecido. Certa de que recebeu um chamado de seus ancestrais, para ajudar o seu povo, a jovem decide encarar uma jornada pelos mares da Oceania. Agora, a destemida heroína precisa tomar muito cuidado, porque essa missão promete ser perigosa, pois ela navegará por águas desconhecidas. Por outro lado, o bom e velho conhecido Maui está de volta para acompanhá-la nessa incrível aventura repleta de desafios, monstros, e com uma tripulação pra lá de divertida.”

E você, também está ansiosa para o lançamento de Moana 2?