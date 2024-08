Foto: Reprodução Astrologia te ajuda a entender como você percebe seu pai

abia que o seu Mapa Astral mostra como é o seu pai? É isso mesmo. Você não precisa necessariamente fazer o mapa dele para entender como ele é. Ao olhar para o mapa do céu de quando você nasceu, você pode entender quem é o seu pai pra você.

“Ah, mas eu tenho irmãos e o Mapa deles é diferente”. Sim, justamente por isso o Mapa de cada pessoa mostra como é o seu pai para VOCÊ. Afinal, cada um tem uma relação diferente e enxerga a figura paterna de maneira diferente.

Neste artigo, a astróloga Marcia Fervienza conta como o é o pai de cada signo. Mas não basta apenas olhar para o signo solar. A posição de Saturno desempenha um papel crucial na formação desse arquétipo paterno – assim como a Lua mostra o arquétipo materno .

Aqui vale uma explicação rápida: um arquétipo é como uma representação dos padrões de comportamento associados a alguém, no caso, a figura paterna. Portanto, cada signo de Saturno traz uma faceta específica à figura paterna.

Partiu descobrir como é o seu pai para a Astrologia?

Como descobrir o seu Saturno

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare . Inclua seus dados de nascimento. Assim que você gerar o seu Mapa gratuito, veja o seu Perfil Astrológico, que estará localizado no lado esquerdo, embaixo da mandala do seu Mapa. Selecione a opção Planetas. Procure, então, por Saturno , observando o signo que aparecem ao lado. A imagem abaixo mostra um exemplo. Perceba que a pessoa com o Mapa do exemplo tem Saturno em Capricórnio.

Agora que você sabe seu signo de Saturno, descubra como você percebe o seu pai.

Como é seu pai segundo seu Mapa?

Áries – Pai impulsivo e protetor

Se você tem Saturno em Áries , ele pode ser alguém que age de maneira impulsiva e enérgica. É aquele que pode explodir de raiva, mas depois se acalma rapidamente. Ele também é o pai corajoso que sempre estará ao seu lado para enfrentar desafios. Seja defendendo você em situações difíceis ou incentivando a independência, esse pai é pura ação.

Touro – Pai confiável e protetor

Se Saturno se encontra em Touro , seu pai é a personificação da confiabilidade. Ele é paciente, estável e sempre disponível quando você precisa de um conselho. Esse pai é como uma âncora em sua vida, alguém que se esforça para oferecer segurança e conforto. Sua proteção e carinho são inabaláveis.

Gêmeos – Pai comunicativo e curioso

Se você tem Saturno em Gêmeos , seu pai é uma pessoa comunicativa e cheia de curiosidade. Ele adora conversar com você, compartilhar histórias e conhecimento. Esse pai é como um amigo mais velho, sempre pronto para estimular sua mente e explorar novos horizontes.

Câncer – Pai carinhoso e protetor

Saturno em Câncer revela que seu pai que é um verdadeiro protetor e provedor. Ele é a personificação do aconchego e do carinho. Sempre presente em todos os momentos importantes da sua vida, esse pai valoriza as tradições familiares e tem um forte vínculo emocional com você. Ele fará de tudo para garantir o seu bem-estar.

Leão – Pai generoso e apaixonado

Se você tem Saturno em Leão , seu pai é daqueles com verdadeiros corações cheios de generosidade. Ele tem paixão por ver você crescer e prosperar. Esse pai é um líder nato, inspirador e criativo. Ele é o primeiro a aplaudir suas conquistas e o último a abandonar a sua busca por sucesso.

Virgem – Pai cuidadoso e orientador

Saturno em Virgem revela um pai meticuloso e atencioso. Ele é detalhista e sempre está lá para orientar você na jornada da vida. Esse pai acredita que a disciplina e o esforço são as chaves para o sucesso. Ele pode ser crítico às vezes, mas é porque deseja o melhor para você. Seu apoio é valioso e seu olhar atento é uma bússola confiável.

Libra – Pai equilibrado e compreensivo

Se você tem Saturno em Libra , seu pai é provavelmente equilibrado e compreensivo. Ele valoriza os relacionamentos e procuram a harmonia em todas as situações. Esse pai é um mestre em lidar com conflitos, sempre buscando um terreno comum. Ele é seu conselheiro, incentivando você a tomar decisões justas e a manter relacionamentos saudáveis.

Escorpião – Pai intenso e protetor

Saturno em Escorpião revela um pai intenso e protetor. Ele é apaixonado e leal, capaz de mergulhar nas profundezas emocionais para garantir o seu bem-estar. Esse pai é ótimo em sentir as necessidades dos filhos e protegê-los com determinação. Sua capacidade de ver além das aparências!

Sagitário – Pai inspirador e aventureiro

Se você tem Saturno em Sagitário , seu pai é um verdadeiro aventureiro. Ele incentiva você a explorar e buscar significado na vida. Esse pai é um mestre em despertar sua curiosidade e em expandir seus horizontes. Ele é como um guia espiritual, sempre motivando você a ir além do que conhece e a abraçar novas experiências.

Capricórnio – Pai determinado e protetor

Saturno em Capricórnio revela um pai determinado e protetor. Ele é comprometido com o seu sucesso e se esforça para construir uma base sólida para você. Esse pai valoriza a disciplina e a perseverança, sempre ensinando a importância do trabalho árduo. Sua orientação é como um farol, guiando você através dos desafios da vida.

Aquário – Pai inspirador e inovador

Saturno em Aquário indica que seu pai é do tipo visionário e inovador. Ele acredita na importância da individualidade e da liberdade de expressão. Esse pai incentiva você a questionar o status quo e a buscar soluções criativas. Ele é como um mentor, inspirando você a se destacar e a causar impacto positivo no mundo.

Peixes – Pai empático e sonhador

Saturno em Peixes revela um pai empático e sonhador. Ele é sensível às suas necessidades e possui uma conexão profunda com suas emoções. Esse pai valoriza a imaginação e a espiritualidade, sempre incentivando você a seguir seus sonhos. Sua compreensão é como um abraço reconfortante, mostrando que você nunca está sozinho.