Arthur Ferreira Toy Story 5, Branca de Neve, Stitch e muito mais: veja as novidades do D23

A

D23 de 2024, evento em que a Disney anuncia grandes novidades que estão por vir, chegou repleta de surpresas e lançamentos para os fãs. No primeiro dia, o evento apresentou trailers aguardados como o de Branca de Neve e Moana 2 , além de revelar novidades empolgantes sobre Avatar 3 , Star Wars e o que vem por aí na Marvel .

Nós separamos aqui as principais novidades sobre os próximos projetos do estúdio:

Branca de Neve

O live-action da primeira princesa da Disney finalmente está chegando. O primeiro trailer de Branca de Neve foi divulgado e nele já conseguimos ver a caracterização de Rachel Zegler como a protagonista, e Gal Gadot, como a Rainha Má. A data de estreia do filme também foi revelada, anota aí: Branca de Neve chega nas telonas em 21 de março de 2025.

Os Feiticeiros de Waverly Place

Wizards Beyond Waverly Place, spin0off de Os Feiticeiros de Waverly Place, ganhou seu primeiro teaser. O vídeo mostra os bastidores da série e o retorno de David Henrie e Selena Gomez para os papéis dos Irmãos Russo. A série vai acompanhar a família do Justin (Henrie), mas vai ter participação de Gomez e do resto do elenco original.

Moana 2

O segundo filme da Moana ganhou mais um trailer e dessa vez descobrimos que a protagonista tem uma irmã mais nova (e muito fofa). O filme estreia em 28 de novembro.

Mufasa: O Rei Leão

A Disney também revelou um novo trailer de Mufasa: O Rei Leão, mostrando Mufasa como um filhote adotado pela família real. No trecho conseguimos ver ele e o irmão, Scar, na juventude. O filme estreia em 19 de dezembro.

Lilo & Stitch

O live-action de Lilo & Stitch também está chegando, previsto para estrear em 2025, e o visual de Stitch foi divulgado pela primeira vez.

Skeleton Crew

Fã de Star Wars? A D23 também divulgou o trailer da próxima série original Disney+ sobre o universo de George Lucas. Skeleton Crew contará com Jude Law como protagonista e estreia em 3 de dezembro.

Agatha Desde Sempre

A aguardada série da bruxa Agatha Harkness também teve um novo trailer divulgado. Na prévia vemos a protagonista cantando sobre o Caminho das Bruxas, com os desafios e perigos que aguardam as feiticeiras que ousarem seguir por essa jornada. A série estreia no dia 18 de setembro.

Zootopia 2

Também temos novidades na sequência de Zootopia 2: o novo filme contará com répteis e o ator Ke Huy Quan, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, entrou para o elenco como a serpente Gary.

Frozen 3

Elsa e Anna estão de volta. O terceiro filme de Frozen está em desenvolvimento, com estreia prevista para 2027. A primeira arte conceitual do projeto foi divulgada no evento, mostrando as irmãs e Olaf seguindo para um castelo nas nuvens, enquanto uma sombra as acompanha. Ainda foi anunciado que o quarto filme da franquia também está confirmado.

First concept art for 'FROZEN 3' In theaters in 2027.

Sexta-Feira Muito Mais Louca

A aguardada sequência de Sexta-Feira Muito Louca teve seu título oficial confirmado na D23. Chamado de Freakier Friday (o que seria o equivalente a Sexta-Feira Muito Mais Louca, em uma tradução livre) o longa chegará aos cinemas em 2025 e contará com o retorno de Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis.

Elio

A Pixar anunciou uma nova animação: Elio. A história vai seguir um menino comum que acaba sendo confundido como o grande embaixador da Terra.

Avatar 3

O logo de Avatar 3 foi divulgado. Com o título de Avatar: Fire And Ash (Avatar: Fogo e Cinzas, em tradução literal), a imagem mostra elementos que remetem ao fogo.

Ganhar ou Perder

A primeira série original da Pixar no Disney+ teve seu trailer divulgado. Ganhar ou Perder chega no dia 6 de dezembro.

Toy Story 5

Outro anúncio surpreendente foi que Toy Story ganhará um quinto filme. As primeiras imagens do filme mostram os bonecos lidando com a disputa com as telas.

Dream Productions (Divertida Mente)

Após Divertida Mente 2 quebrar vários recordes, a Disney vai investir numa série derivada do projeto. Em Dream Productions veremos eventos que se passam entre o primeiro e segundo longa, nos sonhos de Riley. A estreia está marcada pra 2025, no Disney+.

Os Incríveis 3

A Pixar anunciou que a família Pera vai retornar para mais um filme dos Incríveis. Maiores detalhes sobre a nova trama e a data de estreia ainda não foram divulgados.