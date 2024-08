Arthur Ferreira Seleção brasileira de futebol feminino conquista prata nas Olímpiadas

É

prata! A seleção brasileira foi derrotada pelos Estados Unidos na final do futebol feminino nas Jogos Olímpicos de Paris 2024 , realizada neste sábado no Parque dos Príncipes, em Paris. O placar de 1 x 0 foi decidido por um gol de Mallory Swanson , que garantiu a quinta medalha de ouro para as norte-americanas na história da modalidade. Com a derrota, o Brasil ficou com a medalha de prata.

Após um primeiro tempo sem gols, Swanson fez o único gol da partida aos 12 minutos do segundo tempo, assegurando o primeiro título olímpico dos EUA desde a edição de 2012, em Londres.

O Brasil começou o jogo com boas chances, incluindo uma finalização perigosa de Gabi Portilho , que forçou uma excelente defesa da goleira Alyssa Naeher pouco antes do intervalo. Nos acréscimos, Naeher voltou a se destacar, evitando o empate brasileiro ao defender uma cabeçada de Adriana .

Marta , que havia ficado de fora dos últimos dois jogos devido a uma suspensão, entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo. No entanto, a craque não conseguiu mudar o rumo da partida. Até o momento, o Brasil conquistou 20 medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris, com um total de 10 bronzes, 7 pratas e 3 ouros.