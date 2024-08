Duda Cardim Reunimos os melhores truques para disfarçar as olheiras com maquiagem

As olheiras são um verdadeiro incômodo para muitas pessoas. Seja por uma noite mal dormida ou até mesmo por genética, ninguém quer ficar com cara de cansado no dia a dia. Se você se identifica, aposto que já tentou cobrir com corretivo e ficou um pouco frustrada. Mas, calma aí! A maquiagem pode te ajudar a esconder as manchas escuras e a levantar o seu olhar, você só precisa saber os truques certos.

Antes de tudo, saiba que as olheiras são super normais e quase todo mundo enfrenta esse probleminha. O melhor é que tem solução e a maquiagem vai ser sua melhor amiga nessa hora, assim como a CH que reuniu os melhores truques para disfarças essas manchinhas. Confira!

COMO DISFARÇAR AS OLHEIRAS COM MAQUIAGEM

Hidratação

Assim como o resto do rosto, antes de qualquer make é super importante que a pele esteja bem hidratada. A região dos olhos requer uma hidratação extra por ser mais fina, ter as linhas de expressão e receber o corretivo de forma concentrada. Isso vai ajudar a dar um acabamento mais natural e evitar de craquelar, viu?

Neutralização

Muitas vezes parece que quanto mais a gente tente cobrir as olheiras, mais evidentes elas ficam, não é mesmo? Isso acontece porque a cor das manchas não é a mesma da nossa pele, principalmente o subtom. Normalmente, são mais arroxeadas ou azuladas. Assim, quando queremos esconder as olheiras, precisamos antes neutralizá-las com uma cor oposta.