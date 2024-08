Gustavo Balducci Novo programa de Jimin e Jungkook, do BTS, chega ao Disney

Enquanto a maioria dos integrantes do BTS segue cumprindo o alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul, os fãs podem conferir o novo programa de variedades estrelado por Jimin e Jungkook que acabou de estrear no Disney+ .

Com episódios lançados semanalmente, Are You Sure? acompanha de perto a dupla saindo de férias e viajando por cenários incríveis do Japão, Estados Unidos e para a Ilha de Jeju, na Coreia do Sul, tudo isso enquanto fazem atividades como canoagem, mergulho, camping e dão boas risadas.

Gravado durante o verão de 2023, antes do exército, o programa promete entreter o fandom ARMY nas próximas semanas. Também no Dinsey+, é possível assistir a outros conteúdos exclusivos do BTS, como o show especial Permission to Dance On Stage – LA , a série In the Soop: Friendcation , estrelada por V e seus amigos do Wooga Squad , além dos documentários J-Hope IN THE BOX e Suga: Road to D-Day .

