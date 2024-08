Arthur Ferreira MC Soffia faz unhas personalizadas em homenagem à Rebeca Andrade

A

ssim como o Brasil todo, MC Soffia também está em clima olímpico e encontrou uma maneira única de homenagear a ginasta Rebeca Andrade , que se tornou a maior medalhista brasileira da história nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 . Em suas redes sociais, a rapper compartilhou imagens de suas unhas personalizadas com imagens da Rebeca.

As unhas azuis, criadas por Catharine Avellino, uma artista especializada em nail art, trazem detalhes brilhantes e imagens da ginasta em momentos icônicos desta edição das Olímpiadas. Além disso, uma das unhas exibe uma miniatura do pódio olímpico, celebrando as inúmeras vitórias da ginasta.

Não demorou muito tempo para a própria Rebeca Andrade repostar os stories da rapper, que comemorou com a frase: “Vou ter um ataque”.

Unhas de MC Soffia Instagram/Reprodução

Rebeca Andrade fez história ao conquistar a medalha de ouro na modalidade solo no último dia de final da ginástica dos Jogos Olímpicos de Paris. Esta foi a quarta medalha da ginasta nas Olimpíadas deste ano e a sexta em sua história olímpica, o que a tornou a maior medalhista do Brasil em jogos do tipo.

Na final da trave, que também aconteceu nesta segunda, Rebeca ficou em 4 lugar. Na modalidade solo, ao som de um remix de “End of Time”, da Beyoncé, com a música brasileira “Movimento da Sanfoninha”, de Anitta, a ginasta superou a apresentação de Simone Biles, que ficou em segundo lugar. A americana Jordan Chiles ficou com a bronze.

Na edição das Olimpíadas deste ano, Rebeca sinalizou que esta é a última vez que ela competiria no Individual Geral e também no solo.

Confira um trechinho da apresentação de Rebeca: