Gustavo Balducci BLACKPINK: 8 conquistas icônicas para celebrar os 8 anos do grupo

H

á oito anos, no dia 8 de agosto de 2016, o BLACKPINK fazia sua estreia no k-pop . Formado por Lisa , Jisoo , Jennie e Rosé , o grupo já quebrou recordes, lançou hits e conquistou fãs no mundo inteiro. Para celebrar o aniversário do quarteto em grande estilo, a CAPRICHO selecionou oito feitos icônicos que todo BLINK precisa conhecer e enaltecer.

No Coachella

Em 2019, elas entraram para a história como o primeiro grupo feminino de k-pop convidado a se apresentar no Coachella . Em 2023, elas voltaram, mas desta vez para cantar e dançar no palco principal como o primeiro ato asiático a ser headliner do festival de música.

No YouTube

São inúmeros os recordes que o grupo já teve na plataforma de vídeos. Entre os destaques, está o videoclipe de Ddu-Du Ddu-Du , que se tornou o primeiro de um grupo de k-pop a bater 1 bilhão de visualizações, além do próprio canal do BLACKPINK, atualmente com quase 95 milhões de seguidores, que superou Justin Bieber e levou o título de perfil de artista com maior número de inscritos.

Na Netflix

É claro que o primeiro documentário original de k-pop da Netflix só poderia ser sobre elas. Em BLACKPINK: Light Up the Sky , lançado em 2020, acompanhamos a ascensão meteórica da girl group através de entrevistas exclusivas e cenas inéditas das integrantes, desde a época de seu treinamento até os dias de hoje.

No primeiro álbum

Embora o grupo faça barulho desde 2016, foi somente em outubro de 2020 que seu primeiro trabalho completo de estúdio saiu. Intitulado The Album , o disco possui oito faixas e conta com a participação das cantoras Selena Gomez na faixa Ice Cream, e Cardi B em Bet You Wanna .

Na turnê

Born Pink , a segunda turnê mundial do grupo, contou com 66 apresentações em mais de 20 países. Durante os meses de outubro de 2022 e setembro de 2023, o BLACKPINK reuniu cerca de 1,8 milhões de fãs, fazendo com que a turnê se tornasse a mais vista de um grupo feminino de k-pop.

Nos solos

Paralelo ao grupo, todas alcançaram fama global com seus projetos individuais. Nos últimos anos, Jennie soltou os hits SOLO e You & Me , Lisa teve LALISA e MONEY , Jisoo lançou o single Flower e Rosé promoveu On The Ground .

Na própria agência

Rockstar , o novo single solo de Lisa, ganhou assinatura da LLOUD , uma empresa fundada pela própria cantora no início de 2024, com o objetivo de criar uma plataforma para expressar sua própria visão criativa dentro da indústria do entretenimento. Jennie também anunciou, em dezembro de 2023, a criação de sua agência, chamada OA – uma abreviação de ODD Atelier.

Na moda e na TV

Seja representando grandes marcas de luxo, frequentando desfiles de moda ou atuando em projetos de TV, as quatro cantoras estão arrasando longe dos palcos. Jisoo foi protagonista do k-drama Snowdrop , disponível no Disney+, e vai aparecer em Newtopia ao lado de Park Jung-min, enquanto Jennie participou da minissérie The Idol , criada pelo cantor The Weeknd . Já Lisa está escalada para a terceira temporada de The White Lotus , da HBO, prevista para estrear em 2025.

No cinema

A novidade mais recente do grupo foi a exibição do filme BLACKPINK WORLD TOUR (BORN PINK) , que mostrou os detalhes da última turnê mundial. Exibido em mais de 110 países, a produção também chegou às telas aqui no Brasil entre os meses de julho e agosto deste ano.

