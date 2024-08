DA REDAÇÃO As linhas CAPRICHO para o Volta às Aulas 2025 estão ainda mais autênticas

O Volta às Aulas 2025 está repleto de opções para você expressar a sua personalidade. A nova linha da CAPRICHO com a Tilibra conta com cadernos e agendas com capas que exploram elementos autênticos e o Connect, tecnologia que vai deixar seus estudos ainda mais dinâmicos. Já a coleção com a SESTINI apostou na ousadia e na inovação para você expressar seu estilo através de itens funcionais e cheios de personalidade.

CAPRICHO + Tilibra

Uma das principais novidades na linha de 2025 da CAPRICHO com a Tilibra é a integração da tecnologia Tilibra Connect, em que é possível escancear as páginas do caderno e criar fichas de estudos que podem ser usadas em um jogo de acertos e erros.

“Trazendo o Tilibra Connect para os cadernos Capricho também, eu entendo que estamos conseguindo conversar diretamente com esse fã que está consumindo conteúdo nas redes. É, com certeza, um adolescente bem conectado que quer novidade. E eu acho que ele também vai encontrar isso nessa coleção e vai se surpreender e gostar muito dessa nova usabilidade que o caderno possibilita “, comentou Thaís Coimbra , analista de produtos da marca.

Renata Medeiros , assistente de produtos, destacou como o novo momento da CAPRICHO inspirou a criação das novas capas da linha 2025, buscando detalhes que deixaram os itens únicos. “Existe todo o detalhe de criar produtos que tragam um sentido, eles têm um propósito, né? Não é só o caderno pelo caderno, mas é um caderno que vai acompanhar o estudante, a pessoa, durante um ano. Então, tem que ter um propósito e trazemos isso nas frases dos desenhos, esse propósito, esse valores, para conseguir trazer o público para perto”, pontuou.

Cadernos TILIBRA da coleção CAPRICHO 2025 TILIBRA/CAPRICHO/Divulgação

CAPRICHO + Sestini

Funcionalidade e autenticidade se unem na coleção de 2025 da Capricho com a Sestini. Na nova linha, diversos modelos trabalham diferentes estampas para você deixar sua rotina mais estilosa. Este ano, a marca também apostou na ousadia ao implementar novas cores e elementos que refletem diferentes personalidades.

Peças como a Abstract e a Contrast trazem diferentes cores em uma combinação diferenciada enquanto a clássica Crush está de volta em cores sólidas e marcantes. Cristofer George Elias , coordenador de produtos da marca, comentou que criar a nova coleção depois do sucesso da temporada anterior foi um desafio interessante.

“Focamos muito em trazer essa parte do conforto e do toque no sensorial. Trabalhamos as cores mais calmas ao mesmo tempo em que trouxemos detalhes chamativos na coleção. Pensamos nessa coisa de ter o material, o toque ali. É bem gostoso na hora de vestir, você se sente bem”, explicou ele sobre o desenvolvimento das peças.

Fatores como inovação e atitude são evidentes nos produtos da coleção e Alexandre Benedek , CEO e fundador da Sestini, compartilhou a importância das novas tendências que acompanham os interesses do público. “A cada ano vamos em uma viagem nova. Temos que ver as tendências, que mudam, né?”, refletiu ele sobre a vontade de buscar produtos diversos. “Temos que nos desafiar, sem medo de ousar, sem medo de fazer coisas diferentes. Temos que sempre tentar fazer para surpreender, acho que é o mais importante”, acrescentou.

