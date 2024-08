Arthur Ferreira 11 filmes e séries sobre esportes para continuar na vibe olímpica

N

as últimas semanas, o mundo todo acompanhou os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e não se tem falado de outra coisa nas redes sociais. Ficamos obcecados por vários esportes e atletas, vibrando com cada vitória de nossos favoritos. Mesmo com a cerimônia de encerramento marcada para o próximo domingo (11/8), você ainda não precisa dizer adeus ao clima olímpico.

Para ajudar a suprir a falta dos Jogos Olímpicos nos próximos dias, a CAPRICHO separou uma lista de filmes e séries sobre esportes variados. De partidas de tênis com as irmãs Williams e Zendaya a anime de vôlei, você com certeza vai encontrar sua próxima maratona.

King Richard: Criando Campeãs

Nessa produção baseada na história real das irmãs Venus e Serena Williams e de seu pai, Richard. Acompanhamos Will Smith vivendo um pai dedicado e determinado a tornar suas filhas em lendas do tênis. Disponível no Max.

Cobra Kai

Com os primeiros episódios da sexta e última temporada recém lançados, Cobra Kai é uma série nostálgica para os fãs de Karatê Kid e uma das favoritas entre a nova geração. Anos depois de perder o grande torneio, Johnny Lawrence busca dar um novo significado para sua vida e abre o dojô Cobra Kai novamente. Com isso, ele acaba reacendendo sua antiga rivalidade com Daniel LaRusso. Disponível na Netflix .

Eu, Tonya

Responsável por indicar Margot Robbie ao Oscar de Melhor Atriz em 2017, o filme conta história real da patinadora artística Tonya Harding . Ela se ternou campeã no Reino Unido e segunda colocada no Campeonato Mundial, mas sua vida muda quando seu marido, Jeff Gilloly , e dois ladrões tentam incapacitar uma de suas concorrentes quebrando a perna dela às vésperas do campeonato. Disponível na Netflix.

Spin Out

Kaya Scodelario vive ema patinadora artística luta para equilibrar amor, família e saúde mental quando seu sonho de se tornar campeã olímpica toma um rumo inesperado. Disponível na Netflix.

Rivais

Em um dos filmes mais queridinhos de 2024, Zendaya vive uma ex-tenista que se torna uma treinadora de bastante sucesso. Ela se dedica a treinar seu marido, um antigo campeão que está em uma seca de vitórias. Porém, tudo muda quando o casal precisa enfrentar o antigo melhor amigo e ex-namorado. Disponível em algumas salas de cinemas (checar na programação da sua cidade) e em breve disponível na Amazon Prime Video.

Matildas: A Caminho do Mundial

A série documental australiana mostra os sacrifícios que um time de futebol feminino fizeram para chegar ao topo. Disponível no Disney+.

Ted Lasso

A premiada série de comédia conta a história de Ted Lasso, um técnico de futebol americano que assume o cargo em um time inglês. Disponível na Apple TV+.

Mais Forte que o Mundo – A História de José Aldo

O filme conta a história do primeiro campeão peso-pena do UFC, José Aldo, brasileiro que cresceu marcado pela violência doméstica. Ele deixa o Amazonas e vai para o Rio de Janeiro em busca de uma chance como atleta. Disponível na Netflix.

Haikyu!!

Essa é para os fãs de animes: inspirado por uma partida que viu na TV, Hinata entra para um time de vôlei e começa a treinar, apesar da baixa estatura. Disponível na Netflix.

Uma Skatista Radical

No interior da Índia, uma adolescente descobre a paixão pelo skate e enfrenta muitos obstáculos em busca do sonho de participar de uma competição. Disponível na Netflix.

Anderson Spider Silva

A série conta a história de um dos atletas mais importantes da história do MMA: o brasileiro Anderson Silva. Acompanhamos sua vida desde a infância humilde em Curitiba até a vida adulta e sua ascensão no esporte. Disponível no Amazon Prime Video.

Já sabe por onde vai começar a maratona?