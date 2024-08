Duda Cardim ‘Unhas de hibisco’ é a próxima tendência de nail art floral e colorida

Se você estava procurando uma ideia para a sua próxima nail art , nós te contamos a tendência do momento. As hibiscus nails , em português unhas de hibisco , estão fazendo o maior sucesso durante o verão europeu e estadunidense e têm tudo para conquistar as brasileiras logo mais. Bem coloridas, elas trazem a flor como protagonista da manicure.

As unhas de hibisco fazem parte de uma estética de praia, calor e diversão pelas cores vibrantes de esmalte e pela estampa floral. Ao contrário do que estamos acostumadas, a flor não é apenas um desenho, mas uma aplicação 3D que cria textura e um visual diferente. Perfeita para elevar looks básicos, a nail art é a escolha perfeita para as fashionistas.

Pensando nisso, separamos 24 inspirações das unhas de hibisco para você fazer na próxima vez que for à manicure; confira!

IDEIAS DE NAIL ARTS DE UNHAS DE HIBISCO

Cor-de-rosa

Por ser na temática floral e bem romântica, na maioria das vezes, as pessoas optam por esmaltes e aplicações cor-de-rosa. Você pode optar por todas em um único tom ou até usar cores quentes como laranja ou amarelo para complementar com alguns detalhes.

Base simples

Se você achou as unhas de hibisco muita informação para você, uma opção é deixar a base mais simples com um esmalte neutro e colocar a flor colorida. Ah, e não precisa ter aplicação em todos os dedos, uma ideia é fazer uma ‘filha única’.

Azul claro

Já que a tendência é de verão, nada melhor que um esmalte azul claro para deixar o visual ainda mais praiano. Você pode usar outras cores para as flores ou apostar em uma manicure monocromática.

Colorida

Se as unhas cor-de-rosa e azul claro não te agradaram, não tem problema, trouxemos outras inspirações super coloridas. Roxo, laranja, ou até misturando todas elas…

Maximalista

As unhas de hibisco já não são as mais discretas, mas sempre dá para deixar ainda mais detalhado, não é mesmo? Se quiser um visual ainda mais fashionista, uma nail art maximalista pode ser a resposta.

Desenhos

Normalmente, as hibiscus nails são feitas com aplicações 3D com o formato da flor, mas para entrar na tendência, você também pode optar por uma nail art mais simples feita apenas com desenhos em esmalte ou adesivos de unha.

Já escolheu qual estilo das unhas de hibisco vai ser sua próxima nail art?