DA REDAÇÃO Como foi o primeiro show da nova turnê de Shawn Mendes

A convite da Universal Music Brasil ( @umusicbrasil) e da CAPRICHO , a influencer Maria Brasil ( @mariaabrasil) foi conferir de pertinho o primeiro show da nova turnê do cantor Shawn Mendes , em Woodstock, no estado de Nova York, que aconteceu na noite desta quinta-feira (9).

Ao todo, a turnê “Shawn Intimate Family and Friends Tour” terá seis concertos, – sendo cinco nos EUA e um na Inglaterra. Lembrando que o cantor também se apresentará no Rock in Rio, no Brasil, em 22 de setembro.

Shawn aproveitou o show para comemorar seu aniversário – o cantor completou 26 anos nesta quinta – e também para compartilhar os dois novos singles de seu novo álbum: “Why Why Why” e “Isn’t That Enough”! Além disso, Shawn levou a sua mãe para curtir o show, e a Maria aproveitou para captar esse momentinho super fofo!

Nas redes sociais da CH, você confere o vlog de como foi esse show na íntegra: