Humberto Maruchel Calendário de premiações de 2025

No último ano, os brasileiros voltaram a se entusiasmar com as premiações de cinema e música , impulsionados pela participação de grandes produções nacionais em alguns dos festivais mais prestigiados. Um exemplo disso foi Motel Destino , de Karim Aïnouz, que concorreu à Palma de Ouro em Cannes, e, mais recentemente, Ainda estou aqui , de Walter Salles, que passou pelo Festival de Veneza, disputou o Globo de Ouro e é um dos favoritos ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

Na música, tivemos diversos destaques no Grammy Latino e no Grammy Awards, com Anitta sendo uma das principais apostas, concorrendo ao prêmio de Melhor Álbum Pop Latino com Funk Generation.

A seguir, listamos algumas das principais premiações de cinema e música de 2025.

Janeiro

2 de janeiro

Critics Association of Central Florida Awards (CACF)

2-13 de janeiro

Palm Springs International Film Festival (PSIFF)

4 de janeiro

Film Independent Spirit Awards Nominee Brunch

5 de janeiro

82º Globo de Ouro



Continua após a publicidade

4 de janeiro

Greater Western New York Film Critics Association Awards (GWNYFCA)

4 de janeiro

National Society of Film Critics Awards (NSFC)

6 de janeiro

Hollywood Creative Alliance Film Awards (HCA)

6 de janeiro

North Dakota Film Society Nominations (NDFS)

7 de janeiro

National Board of Review Awards (NBR)

Continua após a publicidade

8 de janeiro

Indicações para o Screen Actors Guild Awards (SAG)

8 de janeiro

New York Film Critics Circle Awards (NYFCC)

9 de janeiro

Cinema Eye Honors Awards (CEH)

10 de janeiro

AFI Award Gala (AFI)

10 de janeiro

Music City Film Critics Association Awards (MCFCA)

Continua após a publicidade

10 de janeiro

Producers Guild of America: indicações para Theatrical Motion Pictures; Animated Motion Pictures; Television Series/Specials; Streamed or Televised Motion Pictures

11 de janeiro

Movies for Grownups apresentadas pela AARP The Magazine

11 de janeiro

Utah Film Critics Association Awards (UFCA)

12 de janeiro

Critics’ Choice Awards (CCA)

13 de janeiro

North Dakota Film Society Awards (NDFS)

Continua após a publicidade

14 de janeiro

Nominations for Dorian Film Awards

17 de janeiro

Nominations for International Press Academy Satellite Awards

17 de janeiro

Nominations for Online Film Critics Society (OFCA)

27 de janeiro

Online Film Critics Society Awards (OFCA)

23 de janeiro a 2 de fevereiro

Sundance Film Festival

Continua após a publicidade

Fevereiro

2 de fevereiro

67ª Edição do Grammy Awards

2 de fevereiro

London Critics Circle Film Awards (LFCCC)

4-15 de fevereiro

Santa Barbara International Film Festival

6 de fevereiro

Costume Designers Guild Awards (CDG)

8 de fevereiro

77ª Edição do DGA Awards (DGA)

8 de fevereiro

DGA Awards

8 de fevereiro

PGA Awards (PGA)

9 de fevereiro

Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards (AACTA)

10 de fevereiro

Almoço com os indicados ao Oscar (AMPAS)

11 de fevereiro

International Cinephile Society Awards (ICS)

11 de fevereiro

Visual Effects Society Awards (VES)

11-18 de fevereiro

Votação para os vencedores do Oscar (AMPAS)

12 de fevereiro

Casting Society of America Artios Awards

12 de fevereiro

Society of Composers & Lyricists Awards (SCL)

13 de fevereiro

Dorian Film Awards 2025

13 a 23 de fevereiro

Festival Internacional de Cinema de Berlim

13 de fevereiro

BAFTA Tea Party

13 de fevereiro

Society of LGBTQ Entertainment Critics Dorian Awards (GALECA)

15 de fevereiro

Make-Up Artists and Hair Stylists Guild Awards (MUAH)

15 de fevereiro

Writers Guild of America Awards (WGA)

16 de fevereiro

EE BAFTA Film Awards (BAFTA)

16 de fevereiro

People’s Choice Awards (PCA)

17 de fevereiro

Latino Entertainment Journalists Association Awards (LEJA)

21 de fevereiro

African American Film Critics Association Awards

22 de fevereiro

61ª Edição do Cinema Audio Society Awards (CAS)

22 de fevereiro

40ª Edição do Film Independent Spirit Awards

22 de fevereiro

Cinema Audio Society (CAS) indicações

22 de fevereiro

NAACP Image Awards

23 de fevereiro

31ª Edição do Screen Actors Guild Awards (SAG)

23 de fevereiro

American Society of Cinematographers Awards (ASC)

23 de fevereiro

Motion Picture Sound Editors Golden Reel Awards (MPSE)

24 de fevereiro

Anúncio do melhor filme canadense e melhor documentário canadense (TFCA)

28 de fevereiro

César Awards

sem data definida

Art Directors Guild Awards (ADG)

sem data definida

Austin Film Critics Association Awards (AFCA)

sem data definida

Minnesota Film Critics Alliance Awards (MNFCA)

sem data definida

Set Decorators Society of America Awards (SDSA)

sem data definida

Vancouver Film Critics Circle Awards (VFCC)

Março

2 de março

97ª Edição do Oscar (AMPAS)

2 de março

USC Scripter Awards

3 de março

American Cinema Editors ACE Eddie Awards (ACE)

7-15 de março

SXSW Conference & Festivals

sem data definida

Guild of Music Supervisors Awards (GMS)

sem data definida

Online Film and Television Association Awards (OFTA)

Maio

13 – 24 de maio

Festival de Cannes

Agosto

27 de agosto – 6 de setembro

Festival Internacional de Cinema de Veneza

Setembro

sem data definida

Creative Arts Emmy Awards e Governors Gala.

sem data definida

Transmissão da 77ª cerimônia do Emmy na CBS e Governors Gala.

[Lista organizada pela revista Variety e pelo site Rotten Tomatoes]