Filmes internacionais mais esperados de 2025

Já é hora de começar a se preparar para os lançamentos cinematográficos de 2025. A lista é grande e traz uma variedade de opções, desde produções de Hollywood até filmes independentes, que podem disputar estatuetas no Oscar.

Entre os títulos mais aguardados estão Nosferatu e as cinebiografias de Maria Callas e Michael Jackson . Confira nossa curadoria completa a seguir:

Nosferatu

Dirigido por Robert Eggers , o filme é uma adaptação gótica e sobrenatural baseada no clássico de 1922. A história, situada em 1838 na Alemanha, explora a obsessão de um vampiro antigo, o Conde Orlok (interpretado por Bill Skarsgård ), por uma jovem mulher, Ellen Hutter (vivida por Lily-Rose Depp ).

Estreia: 2 de janeiro de 2025

Mikey 17

A trama do roteirista e diretor de “Parasita”, Bong Joon Ho , segue Mickey Barnes ( Robert Pattinson ), um herói improvável que habita uma colônia gelada, onde é enviado em missões suicidas. Após ser dado como morto, Mickey retorna à base e descobre que foi substituído por uma versão subsequente de si mesmo. O longa é baseado no romance homônimo escrito por de Edward Ashton . E streia nos cinemas dia 17 de abril de 2025.

Maria Callas

Estrelado por Angelina Jolie, a cinebiografia de Pablo Larraín (o mesmo diretor de Spencer – 2021 ) reimagina os últimos dias da lendária soprano, enquanto se confronta com a sua identidade e vida em Paris. M omentos de rivalidade com Renata Rebaldi e o relacionamento com o milionário Aristotle Onassis também serão abordados na trama. Estreia no Brasil dia 13 de fevereiro de 2025.

Branca de Neve

Esta adaptação em live-action do clássico animado de 1937 apresenta uma nova versão da história de Branca de Neve e os Sete Anões, com direção de Marc Webb e roteiro de Greta Gerwig . O elenco é liderado por Rachel Zegler como a protagonista e Gal Gadot como a Rainha Má. Estreia nos cinemas do Brasil em 20 de março de 2025.

Wicked: Parte Dois

A continuação da história de Wicked explora os conflitos da amizade improvável entre Elphaba, a futura Bruxa Má do Oeste, e Glinda, a futura Bruxa Boa, revelando eventos que acontecem antes de O Mágico de Oz . A amizade de ambas é Estreia em 21 de novembro de 2025.

Frankenstein

Dr. Pretorius, um cientista obcecado, busca o monstro de Frankenstein para continuar os experimentos do falecido Dr. Frankenstein, acreditando que a criatura, dada como morta, ainda pode ser útil para suas ambições.

Estreia: 2025, sem data confirmada

Anora, de Sean Baker Neon/divulgação

Anora

A história de Anora, uma jovem profissional do sexo que se casa impulsivamente com Ivan, filho de um oligarca russo. Quando seus pais viajam para os Estados Unidos, o casamento é ameaçado.

Estreia: Ainda não divulgada

Missão Impossível 8: Acerto Final



Ethan Hunt ( Tom Cruise ) e sua equipe formada por Rebecca Ferguson ( Ilsa Faust ), Hayley Atwell ( Grace ) e Simon Pegg ( Benji Dunn ) enfrentam uma ameaça global sem precedentes, levando-os ao limite de suas habilidades. A direção do longa é assinada por Christopher McQuarrie , o mesmo responsável por Top Gun: Maverick e Missão Impossível: Fallout.

