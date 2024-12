Humberto Maruchel 5 reportagens mais lidas de literatura

Nesta lista, reunimos as cinco reportagens mais lidas sobre o universo literário, destacando autores e temas que têm gerado debates e curiosidade no cenário atual. De análises de obras a entrevistas com escritores, essas reportagens refletem o que está em alta na literatura e o que tem cativado a atenção do público leitor.

Divulgação/divulgação

“Território do Degredo”, por Elisa Lucinda

Elisa Lucinda, colunista da Bravo desde agosto deste ano, compartilha em sua poesia uma imersão profunda no universo lírico, onde a realidade se mistura com a fantasia. Sua escrita, repleta de metáforas e imagens vívidas, reflete uma jornada pessoal em que a poesia se torna um refúgio, uma constante presença que transcende o mundo físico. Com seu estilo inconfundível, Elisa explora o processo de criação poética como um caminho inevitável e transformador, sugerindo que a poesia é a verdadeira morada de sua alma.

Leia a coluna

Arnaud Delrue/divulgação

A autobiografia política de Édouard Louis

A entrevista com o autor francês Édouard Louis aborda sua trajetória literária e o uso da autobiografia em suas obras para explorar temas de violência, identidade e desigualdade social. Louis falou sobre seu compromisso político com a autobiografia, destacando como ela confronta a realidade de maneira direta, sem os “coletes salva-vidas” da ficção. Ele discute a violência como um fator estrutural, presente tanto em suas experiências pessoais quanto nas questões coletivas que envolvem classe, gênero e sexualidade.

Leia aqui a entrevista

Wallace Domingues/divulgação

Livro “Negros na Piscina” tensiona noção de racialidade homogênea

A entrevista com Diane Lima aborda sua visão sobre o processo criativo e curatorial, com foco na importância dos títulos como espaços performativos que guiam e expandem o texto ou a exposição. Ela explica como o título Negros na Piscina reflete questões de visibilidade racial e as lutas históricas contra a segregação, como as piscinas públicas nos Estados Unidos. O livro, que foi organizado por Diane e lançado pela editora Fósforo, reúne uma variedade de textos de autores que discutem temas de arte contemporânea, curadoria, educação e a luta contra a invisibilização de curadores e artistas negros.

Leia a entrevista com Diane Lima

Juliana Kneipp/divulgação

‘O amor e sua fome’: livro de Lorena Portela narra abandono e busca pelo afeto

O texto aborda diversos aspectos do romance O Amor e Sua Fome , de Lorena Portela, com foco na construção de suas personagens e na temática central do livro, que trata das experiências de abandono e a busca por amor e pertencimento. Em entrevista, a autora compartilha detalhes sobre a protagonista Dora, uma mulher marcada pela ausência de afeto e pela dificuldade de se conectar com outros, mas que encontra na relação com sua prima Esmê uma forma de amor e companhia. A autora também fala sobre o amadurecimento de seus personagens e a importância de trazer uma narrativa leve, mas sem deixar de lado questões complexas como a identidade de gênero e os diferentes tipos de relacionamento.

Leia a entrevista com a autora

Renato Parada/divulgação

Mariana Salomão Carrara, autora confirmada na Flip 2024, destrincha processos de escrita

O texto aborda o último livro publicado por Mariana Salomão Carrara, A Árvore Mais Sozinha do Mundo , que explora a vida de uma família de fumicultores no sul do Brasil, entrelaçando personagens humanos e objetos antropomorfizados. A autora revela a pesquisa por trás do romance, inspirado por uma matéria sobre suicídios entre agricultores e o uso de agrotóxicos, e como esses temas, como depressão e as condições de trabalho no campo, são retratados na narrativa. A obra mistura elementos fictícios e reais, com personagens que enfrentam as dificuldades da vida rural e o impacto do trabalho com produtos químicos, mas também lidam com questões emocionais e familiares.

Leia aqui a matéria completa

