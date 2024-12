Humberto Maruchel Pinacoteca de São Paulo celebra 120 anos com programação especial em 2025

Em 2025, a Pinacoteca de São Paulo celebrará 120 anos de história com uma programação especial que reflete seu papel central na arte brasileira e internacional. Reconhecida como o museu de arte mais antigo da cidade, a Pinacoteca preparou uma série de exposições que conectam o passado com os desafios contemporâneos das artes visuais, distribuídas entre seus principais espaços: Pina Luz, Pina Contemporânea e o Parque da Luz.

No primeiro semestre, o Pina Luz recebe a mostra “Tecendo a manhã: experiência noturna na arte do Brasil”, que explora a representação da noite ao longo do século XX, com destaque para artistas como Madalena Santos Reinbolt. No Octógono, será apresenta uma instalação de Mônica Ventura, que propõe uma reflexão sobre cosmologias afro-ameríndias, abordando temas de memória e ancestralidade. A Pina Luz também será palco da primeira exposição individual de Neide Sá em uma instituição brasileira, que abordará sua trajetória no movimento Poema/Processo, uma das mais relevantes contribuições ao experimentalismo visual no Brasil.

A Pina Contemporânea será o espaço para a coletiva “Pop Brasil”, que irá revisitar a influência das exposições Opinião 65 e Propostas 65 no cenário artístico nacional. Com obras de nomes como Hélio Oiticica, Antonio Dias e Terezinha Soares, a mostra examina a inserção da arte pop no Brasil e suas repercussões. Na Grande Galeria, a artista argentina Ad Minoliti apresentará um projeto que mescla abstracionismo geométrico e questões de gênero e sexualidade, ampliando os debates sobre identidade e arte contemporânea.

“A programação de 2025 apresenta para o grande público uma diversidade de linguagens artísticas, temporalidades e cosmovisões, explorando a dificuldade de mantermos em pé as clássicas dicotomias de arte acadêmica versos arte autodidata, produção histórica versos contemporânea, artistas globais versos periféricos, entre outras”, declara Jochen Volz, diretor-geral do museu.

O segundo semestre traz ainda mais novidades, com a estreia da primeira exposição monográfica de Beatriz González no Brasil, uma das principais artistas latino-americanas. Com um trabalho que dialoga com questões sociais e históricas, a mostra deverá trazer novas perspectivas sobre a produção da artista. No Octógono, Dominique Gonzalez-Foerster ocupará o espaço com uma obra imersiva, enquanto a Pina Contemporânea apresentará uma coletiva sobre o carnaval, explorando seus processos criativos, históricos e culturais.

Além das exposições, o Parque da Luz, que completa 200 anos, terá seu Jardim de Esculturas renovado, incluindo novas obras que ampliam o debate sobre a escultura no Brasil.

Confira a programação completa:

Pinacoteca Luz

1º Semestre

Madalena Santos Reinbolt, Noite na fazenda, 1969 Pinacoteca/divulgação

Tecendo a manhã: experiência noturna na arte do Brasil

Período: 15/03 a 27/07

7 salas – 1º andar

Curadoria: Renato Menezes e Thierry Freitas

Mônica Ventura

Período: 22/03 a 27/07

Octógono

Curadoria: Lorraine Mendes

Neide Sá

Período: 10/05 a 03/08

Galerias temporárias – 2º andar

Curadoria: Lorraine Mendes

Bárbara Wagner e Benjamin de Búrca

Período: 15/03 a 27/07

Sala de Vídeo

Curadoria: Ana Paula Lopes

2º Semestre

Dominique Gonzalez-Foerster

Período: 30/08 a 01/02/2026

Octógono

Curadoria: Jochen Volz

Beatriz González, Decoração de interiores (1981) Pinacoteca/divulgação

Beatriz González

Período: 30/08 a 01/02/2026

7 Salas – 1º andar

Curadoria: Pollyana Quintella

Paulo Pedro Leal

Período: 11/10 a 25/01/2026

Galerias temporárias – 2º andar

Curadoria: Pollyana Quintella e Renato Menezes

Olinda Tupinambá

Período : 11/10 a 25/01/2026

Sala de Vídeo

Curadoria: Ana Paula Lopes

Parque da Luz

Jardim de Esculturas

Abertura: 09/03

Parque da Luz

Curadoria: Ana Maria Maia e Yuri Quevedo

Pinacoteca Contemporânea

1º Semestre

Ad Minoliti

Período: 22/03 a 27/07

Galeria Praça

Curadoria: Ana Maria Maia e Clarissa Ximenes

Teresinha Soares, ‘Caixa de fazer amor’ 1967 Pinacoteca/divulgação

Pop Brasil

Período: 30/05 a 05/10

Grande Galeria

Curadoria: Pollyana Quintella e Yuri Quevedo

2º Semestre

Juliana dos Santos

Período: 23/09 a 08/02/2026

Galeria Praça

Curadoria: Lorraine Mendes

Trabalho de carnaval

Período: 08/11 a 12/04

Grande Galeria

Curadoria: Ana Maria Maia e Renato Menezes

Pinacoteca Estação

1º Semestre

Marga Ledora

Período: 05/04 a 24/08

2º andar

Curadoria: Ana Paula Lopes

Flávio Império

Período: 17/05 a 26/10

4º andar

Curadoria: Yuri Quevedo

2º Semestre

Lucy Citti Ferreira, autoretrato (1938) Pinacoteca/divulgação

Lucy Citti Ferreira

Período: 20/09 a 08/03/2026

2º andar

Curadoria: Thierry Freitas

Macunaíma é Duwid

Período: 29/11 a 16/05/2026

4º andar

Curadoria: Gustavo Caboclo Wapitchana