Humberto Maruchel 5 livros infantis para presentear neste Natal

A literatura infantil, por sua natureza, reflete de maneira poética e profunda nossos sentimentos, transformações e relações humanas. Muitas dessas obras cativam também os adultos, que se reconhecem nas ilustrações e nas narrativas. Com a chegada do Natal, selecionamos cinco livros encantadores para presentear as crianças.

A árvore generosa Companhia das Letrinhas/reprodução

A árvore generosa, de Shel Silverstein (escritor e ilustrador)

Neste clássico da literatura infantil, a história narra a relação entre um menino e uma árvore, que começa de forma simples e afetuosa. Quando criança, o garoto aproveita as maçãs da árvore, brinca em seus galhos e descansa à sombra dela, demonstrando um amor recíproco. Porém, à medida que cresce, suas necessidades e desejos se tornam mais complexos. O menino começa a pedir mais: dinheiro, uma casa, uma esposa. Mesmo com seus recursos limitados, a árvore, movida pelo amor, se sacrifica para atender a cada um desses pedidos.

A menina e o pássaro encantado Ciranda na Escola/reprodução

A menina e o pássaro encantado

de Rubem Alves (escritor) e Fernanda Rodrigues (ilustradora)

Continua após a publicidade

Neste encantador conto infantil de Rubem Alves, a história gira em torno de uma menina que tem como melhor amigo um pássaro livre. A liberdade do pássaro é o que torna sua amizade única, mas também o que a faz não saber quando ele retornará. A narrativa, escrita por Rubem Alves em homenagem à sua filha, Raquel, aborda o tema da saudade e como aprendemos a lidar com ela.

Apytama – Floresta de histórias Moderna/reprodução

Apytama – Floresta de histórias, de Kaká Werá (organizador)

Vencedor do Prêmio Jabuti deste ano, esta antologia reflete a diversidade e a riqueza da produção literária indígena contemporânea. E reúne tanto importantes autores pioneiros, que desempenharam papel fundamental no desenvolvimento da literatura indígena no Brasil, como Daniel Munduruku, Kaká Werá, Cristino Wapichana, Ademario Ribeiro Payayá, Tiago Hakiy, quanto representantes das novas gerações, como Edson Kaiapó, Auritha Tabajara, Trudruá Dorrico e Márcia Kambeba.

Continua após a publicidade

O Menino que Andava sobre Hipopótamos Estrela Cultural/reprodução

O Menino que Andava sobre Hipopótamos, de André Luis Oliveira (escritor), Ana Laura Alvarenga (ilustradora)

Nesta obra, o jovem Ícaro propõe um desafio ousado a seus novos amigos: atravessar um rio pisando nas costas de hipopótamos. Essa tarefa, repleta de surpresas e aventuras, faz parte das experiências vividas na comunidade de Ao Pé da Letra, onde a família de Ícaro, com sua maneira criativa e inventiva de viver, transforma a perspectiva dos moradores e dos amigos que ali chegam.

O voo do ovo PeraBook/reprodução

Continua após a publicidade

O voo do ovo, de Raquel Matsushita

Em “Oto e o Mundo”, o passarinho Oto compartilha com os leitores a história de sua família e seus sentimentos sobre explorar o mundo além do lar. Dividido entre o receio do desconhecido e o desejo de novas descobertas, Oto enfrenta a difícil escolha de partir ou permanecer.