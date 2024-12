Humberto Maruchel Episódios de Natal de Friends para maratonar

Com a chegada do Natal, nada como maratonar uma série que traz conforto e afeto, e Friends definitivamente ocupa esse lugar. A série, que segue a vida de seis amigos em Nova York, é um ícone da cultura pop, explorando com humor e emoção as relações pessoais, profissionais e românticas. Na nossa lista, relembramos cinco dos episódios mais icônicos, todos ambientados no período natalino.

Temporada 2, Episódio 9: “Aquele com o Pai da Phoebe”

Phoebe (Lisa Kudrow) descobre que sua avó mentiu sobre a identidade de seu pai, revelando que ele é, na verdade, um farmacêutico. Decidida a encontrá-lo, ela viaja com Chandler (Matthew Perry) e Joey (Matt LeBlanc) para o interior, mas hesita em bater à porta quando chega ao local.

Temporada 3, episódio 10: “The One Where Rachel Quits”

Ross acidentalmente quebra a perna de uma menina e tenta ajudá-la a vender caixas de biscoitos, o que acaba relembrando a obsessão de Monica por comida na infância. Rachel decide deixar o emprego no Central Perk para seguir sua carreira dos sonhos na moda.

Temporada 7, Episódio 10: “The One with the Holiday Armadillo”

No episódio, Ross (David Schwimmer) descobre que ficará com seu filho Ben (Charles Thomas Allen/John Christoper Allen) no Natal e decide ensinar-lhe sobre sua herança judaica, mas a tentativa não sai como planejada. Phoebe tem dificuldade em contar a Rachel (Jennifer Aniston) que podem voltar para o apartamento delas e tenta fazer Joey provocá-la para que ela se muda da casa do amigo, enquanto Chandler e Monica (Courteney Cox) lidam com a espera pela reserva enquanto o teatro onde irão assistir a uma peça está prestes a começar.

Temporada 8, Episódio 11: “The One with the Creepy Holiday Card”

A nova namorada de Ross propõe um marco importante no relacionamento: enviar um cartão de Natal com as fotos deles na capa. No entanto, Ross não está tão confortável com essa decisão. Para complicar, Rachel, sua grande paixão e ex-namorada, está grávida de seu filho.

Temporada 9, episódio 10: “The One with Christmas in Tulsa”

Chandler é enviado para Tulsa durante o Natal, e Monica fica preocupada com a possibilidade de ele ter um caso com uma ex-candidata ao título de Miss Oklahoma. No entanto, Chandler volta antes do esperado e surpreende a todos ao anunciar que decidiu deixar seu emprego.